Вообще столь малых универсалов не бывает – ни потребительского смысла, ни технических возможностей для него не существовало. Но Fiat, который доминировал на рынке подобной мелкоты в середине ХХ века, таки смог. И одна из таких машин каким-то чудом еще тогда попала в Украину.

Турин, Италия, середина 1950-х:

- Мы тут подумали... Fiat 600 хорошая машинка, но великовата немного... Давайте меньшую сделаем!

- Вы с ума сошли!? Всего 3,2 метра! Куда уж меньше? Кто его будет покупать? Нет, кто туда поместится просто?

- Ну давайте хоть попробуем, а?

- Да пробуйте, черт с вами!!!

Итальянский Fiat 500 (1957 – 1975 гг.) фактически стал основателем массового класса сверхкомпактных городских автомобилей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На кого похож "ушастый" или с кого таки содрали “Запорожец”

Через два года:

- Мы тут подумали... Fiat 500 хорошая машинка, но тесновато немного ... Может нам из нее универсал сделать?

- Вы с ума сошли!? Три метра длины всего!

- Так с Fiat 600 минивэн сделали же.

- Двигатель сзади, посреди пола будет торчать!

- Так на бок положим его.

- Да пробуйте, черт с вами!!!

Переделать заднемоторный седан на универсал на самом деле не так уж просто. Но итальянцы справились

Вероятно, примерно такой вид имели эмоциональные диалоги создателей компактной модели Fiat 500 и ее версии с кузовом универсал Giardiniera с лицами, которые отвечали тогда за финансирование новых проектов. И обе идеи показались удачными – базового 3-метрового седанчика выпустили более 3 000 000 экземпляров, а универсала 500 Giardiniera – более 300 000 штук.

Превратить малыша – "пятисотку" с кузовом тудор в универсал было очень непросто потому, что машина имела заднемоторную компоновку. Двигатель имел воздушное охлаждение с громоздкими воздуховодами, возвышавшимися вместе с двумя цилиндрами. Но конструкторы смогли уложить двигатель набок, тем более что ширина кузова это позволяла.

Холодный воздух для охлаждения двухцилиндрового 17-сильного двигателя поступал через двойные задние стойки крыши

Таким образом, силовой агрегат – двигатель вместе с трансмиссией поместился под полом багажника. Мотору дали также переработанную систему зажигания и другой карбюратор. Несмотря на все переделки, 0,5-литровый двигатель сохранил первичные характеристики: мощность 17 л. с. и крутящий момент 35 Нм.

В сравнении с базовым тудором, на универсале немного изменили подвеску задних колес и применили задние тормозные механизмы от более тяжелого и мощного Fiat 600. Важно, что базу удлинили на 10 см, и вся машина выросла в длину на 21 см.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему из VW сделали Porsche, а из "Запорожца" – нет

Таким образом автомобиль получил полноценное, а не детское заднее сиденье – он стал 4-местным, с возможностью одновременной перевозки 50 кг в багажнике. При двух людях разрешалось возить до 200 кг груза. Объем багажника составлял от 250 л до 1250 л, в зависимости от того, сложенным или нет был задний диванчик. Погрузочная высота багажника составляла всего 60 см – очень неплохой показатель даже по современным меркам.

Для обслуживания и ремонта двигателя пол – он же капот – поднимался вверх, а маленький лючок служил для мелких сервисных манипуляций

Представлен на осеннем фестивале OldCarLand-2021 ”Фиатик" – 1957 года выпуска. Три года назад был отреставрирован в Одессе. Его нынешний владелец, Сергей Шапкин, является участником ретродвижения с середины 1970-х годов. Поэтому уникальная для наших краев машинка попала в гараж Сергея неслучайно.

В определенной степени известна даже история этого нежно-зеленого мини-универсала в его “украинский” период. Будто бы еще в советский период маленький Fiat завез в страну кто-то из моряков торгового флота. Известно, что потом машина много лет стояла из-за неисправности двигателя, и именно в таком виде ее нашел и выкупил одессит-реставратор.

Единственный в Украине Fiat 500 Giardiniera приезжает в Киев на фестиваль OldCarLand собственным ходом

Данный автомобиль – обладатель Гран-При фестиваля OldCarLand. Показательно, что в Киев на “ОлдКарЛенд” указанный Fiat всегда приезжает своим ходом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какое авто приобрести: главная ошибка при выборе кузова