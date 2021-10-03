Взагалі настільки малих універсалів не буває – ані споживацького сенсу, ані технічних можливостей для них не існувало. Але Fiat, який домінував на ринку подібної дрібноти у середині ХХ століття, все-таки зміг. І одна з таких машин якимось дивом ще тоді потрапила в Україну.

Турін, Італія, середина 1950-х:

- Ми тут подумали… Fiat 600 добра машинка, але завелика трохи… Давайте меншу зробимо!

- Ви з глузду з’їхали!? Лишень 3,2 метри! Куди вже менше? Хто його купуватиме? Ні, хто туди поміститься просто?

- Ну давайте хоч спробуємо, га?

- Та пробуйте, хай вам грець!!!

Італійський Fiat 500 (1957 – 1975 рр.) фактично став засновником масового класу надкомпактних міських автомобілів

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Через два роки:

- Ми тут подумали… Fiat 500 добра машинка, але затісна трохи… Може нам з неї універсал зробити?

- Ви з глузду з’їхали!? Три метри довжини всього!

- То з Fiat 600 мінівена зробили ж.

- Двигун ззаду, посеред підлоги стирчатиме!

- То на бік покладемо його.

- Та пробуйте, хай вам грець!!!

Переробити задньомоторний седан на універсал насправді не так вже просто. Але італійці впоралися

Певно, приблизно такий вигляд мали емоційні діалоги творців компактної моделі Fiat 500 та її версії з кузовом універсал Giardiniera із особами, які відповідали тоді за фінансування нових проектів. І обидві ідеї видалися вдалими – базового 3-метрового седанчика випустили більше 3 000 000 екземплярів, а універсала 500 Giardiniera – більше 300 000 штук.

Перетворити малюка-”п’ятисотку” з кузовом тудор на універсал було дуже непросто тому, що машина мала задньомоторне компонування. Двигун мав повітряне охолодження з громіздкими повітропроводами, які разом з двома циліндрами височіли вгору. Але конструктори змогли вкласти двигун набік, тим більше що ширина кузова це дозволяла.

Холодне повітря для охолодження двоциліндрового 17-сильного двигуна надходило через подвійні задні стійки даху

Таким чином, силовий агрегат – двигун разом з трансмісією помістився під підлогою багажника. Мотору дали також перероблену систему запалення та інший карбюратор. Попри всі переробки, 0,5-літровий двигунець зберіг первинні характеристики: потужність 17 к.с. та обертовий момент 35 Нм.

У порівнянні з базовим тудором, на універсалі трохи змінили підвіску задніх коліс та застосували задні гальмівні механізми від більш важкого і потужного Fiat 600. Важливо, що базу подовжили на 10 см, і уся машина виросла у довжину на 21 см.

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Таким чином автомобіль отримав повноцінне, а не дитяче заднє сидіння – він став 4-місним, з можливістю одночасного перевезення 50 кг у багажнику. При двох людях дозволялося возити до 200 кг вантажу. Об’єм багажника становив від 250 л до 1250 л, в залежності від того, складеним чи ні був задній диванчик. Навантажувальна висота багажника становила всього 60 см – дуже непоганий показник навіть за сучасними мірками.

Для обслуговування та ремонту двигуна підлога – вона ж капот – піднімалася угору. а маленький лючок слугував для дрібних сервісних маніпуляцій

Представлений на осінньому фестивалі OldCarLand-2021 “Фіатик” – 1957 року випуску. Три роки тому був відреставрований в Одесі. Його теперішній власник, Сергій Шапкін, учасник ретроруху з середини 1970-х років. Тож унікальна для наших країв машинка потрапила до гаража Сергія не випадково.

Певною мірою відома навіть історія цього ніжно-зеленого мініуніверсала в його “український” період. Неначе б то ще за радянського періоду маленький Fiat завіз у країну хтось з моряків торгового флоту. Відомо, що потім машина багато років стояла через несправність двигуна, і саме у такому вигляді її знайшов і викупив одесит-реставратор.

Єдиний в Україні Fiat 500 Giardiniera приїхав до Києва на фестиваль OldCarLand власним ходом

Даний автомобіль – володар Гран-При фестивалю OldCarLand. Показово, що до Києва на “ОлдКарЛенд” зазначений Fiat завжди приїздить власним ходом.

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