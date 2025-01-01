Самый мощный Ariel Atom имеет скорость как у гиперкара

Компания Ariel отметила 25-летие своей легендарной модели Atom специальной версией, созданной исключительно для трека. Новый Ariel Atom 4RR - это самая мощная версия на сегодняшний день, предназначена непосредственно для заядлых водителей-гонщиков, отмечает Carscoops.

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Тираж уникальной версии ограничится всего 25 экземплярами. В основе специального издания лежит Atom 4R, дебютировавший в 2023 году. Инженеры компании увеличили мощность двигателя Honda от Civic Type R на 127 л.с. до 525 л.с. и 550 Нм крутящего момента благодаря совершенствованию топливной системы и внутренних компонентов двигателя.

Интересно, что стандартный 4R разгоняется до первой сотни за 2,7 секунды, а значит модифицированный 4RR – еще быстрее, хотя компания не раскрывает данных о разгоне. Визуально Atom 4RR унаследовал аэродинамический пакет 4R с новой ливреей и желтой графикой. Передние и задние крылья в сочетании с воздухозаборниками охлаждения делают его похожим на болид Формулы 1.

Оригинальный Ariel Atom был представлен в 2000 году как легкий спортивный автомобиль с трубчатой рамой шасси и двигателем Rover мощностью 120 л.с.. За ним в 2003 году появился Atom 2 с мощным двигателем Honda Civic Type R, который с наддувом выдавал до 275 л.с.

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В 2007 году появилась третья генерация с мощностью в 300 л.с., а в 2010 году компания представила ограниченную серию Atom V8 с двигателем на 500 “лошадей”. Текущий Atom 4 был представлен в 2018 году, что является очередным полным редизайном по сравнению с предшественником. Он оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем Honda мощностью 320 лошадиных сил.