Найпотужніший Ariel Atom має швидкість як у гіперкара

Компанія Ariel відзначила 25-річчя своєї легендарної моделі Atom спеціальною версією, створеною виключно для треку. Новий Ariel Atom 4RR — це найпотужніша версія на сьогоднішній день, призначена безпосередньо для завзятих водіїв-гонщиків, зазначає Carscoops.

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Тираж унікальної версії обмежиться всього 25 екземплярами. В основі спеціального видання лежить Atom 4R, що дебютував в 2023 році. Інженери компанії збільшили потужність двигуна Honda від Civic Type R на 127 к.с. до 525 к.с. й 550 Нм крутного моменту завдяки вдосконаленню паливної системи та внутрішніх компонентів двигуна.

Цікаво, що стандартний 4R розганяється до першої сотні за 2,7 секунди, а отже модифікований 4RR – ще швидше, хоча компанія не розкриває даних про розгін. Візуально Atom 4RR успадкував аеродинамічний пакет 4R з новою лівреєю та жовтою графікою. Передні та задні крила в поєднанні з повітрозабірниками охолодження роблять його схожим на болід Формули 1.

Оригінальний Ariel Atom був представлений у 2000 році як легкий спортивний автомобіль із трубчастою рамою шасі та двигуном Rover потужністю 120 к.с.. За ним у 2003 році з'явився Atom 2 з потужнішим двигуном Honda Civic Type R, який з наддувом видавав до 275 к.с.

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У 2007 році з’явилась третя генерація з потужністю в 300 к.с., а у 2010 році компанія презентувала обмежену серію Atom V8 з двигуном на 500 “коней”. Поточний Atom 4 був представлений у 2018 році, що є черговим повним редизайном порівняно з попередником. Він оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном Honda потужністю 320 кінських сил.