Новий гіперкар Aston Martin зможуть придбати лише 10 людей

Як пише Carscoops, незабаром після того, як Porsche презентувала 963 RSP, компанія Aston Martin представила серійну версію свого флагманського гоночного гіперкара, що братиме участь у гонках на витривалість в Ле-Мані. Модель отримала назву Valkyrie LM й буде запропонована лише 10 щасливим покупцям.

Читайте також: Унікальний Aston Martin Vanquish Zagato продали за пів ціни

Як і гоночний автомобіль для Ле-Мана, LM виглядає практично ідентично. Aston Martin не оприлюднив жодних даних щодо притискної сили, але стверджує, що LM може створювати перевантаження 3,5G поперечної сили та 2,5G під час сильного гальмування.

Серійний автомобіль використовує той самий 6,5-літровий атмосферний двигун Cosworth V12, що встановлений в боліді. Попри те, що LM не підпадає під гоночні правила, потужність цього двигуна обмежена до 700 к.с., тоді як у звичайному Valkyrie агрегат генерує 1000 кінських сил.

Даних про час розгону немає, хоча Aston Martin стверджує, що LM може розганятися до 338 км/год. Вага гіперкара становить лише 1030 кг, оскільки цей автомобіль має сидіння та кермо з вуглецевого волокна. Двигун поєднаний із семиступінчастою коробкою передач, яка приводить у рух виключно задні колеса.

Також цікаво: Єдиний міський Aston Martin з V8 продають на аукціоні: ціна захмарна

Крім того, інженери також додали збільшений паливний бак, а підвіску з гальмами залишили недоторканими. Оскільки цей гіперкар не має дозволу для використання на дорогах загального користування, власники зможуть керувати ним після отримання гоночної ліцензії на трасах Формули 1. Перші автомобілі будуть доставлені у 2026 році, але скільки коштуватиме Valkyrie LM поки що невідомо.