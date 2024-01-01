Новый гиперкар Aston Martin смогут приобрести только 10 человек

Как пишет Carscoops, вскоре после того, как Porsche презентовала 963 RSP, компания Aston Martin представила серийную версию своего флагманского гоночного гиперкара, который будет участвовать в гонках на выносливость в Ле-Мане. Модель получила название Valkyrie LM и будет предложена всего 10 счастливым покупателям.

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Как и гоночный автомобиль для Ле-Мана, LM выглядит практически идентично. Aston Martin не обнародовал никаких данных о прижимной силе, но утверждает, что LM может создавать перегрузки 3,5G поперечной силы и 2,5G во время сильного торможения.

Серийный автомобиль использует тот же 6,5-литровый атмосферный двигатель Cosworth V12, что установлен в болиде. Несмотря на то, что LM не подпадает под гоночные правила, мощность этого двигателя ограничена до 700 л.с., тогда как в обычном Valkyrie агрегат генерирует 1000 лошадиных сил.

Данных о времени разгона нет, хотя Aston Martin утверждает, что LM может разгоняться до 338 км/ч. Вес гиперкара составляет всего 1030 кг, поскольку этот автомобиль имеет сиденья и руль из углеродного волокна. Двигатель соединен с семиступенчатой коробкой передач, которая приводит в движение исключительно задние колеса.

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Кроме того, инженеры также добавили увеличенный топливный бак, а подвеску с тормозами оставили нетронутыми. Поскольку этот гиперкар не имеет разрешения для использования на дорогах общего пользования, владельцы смогут управлять им после получения гоночной лицензии на трассах Формулы 1. Первые автомобили будут доставлены в 2026 году, но сколько будет стоить Valkyrie LM пока неизвестно.