Уникальный Aston Martin Vanquish Zagato продали за полцены

Как отмечает Carscoops, версия Shooting Brake является одной из самых красивых среди 4 специальных вариантов Vanquish, созданных инженерами Zagato. Всего было построено 99 таких автомобилей и только 11 из них попали в США.

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Один из них недавно был доступен на аукционе Bring a Trailer. Он окрашен в черный цвет и имеет пробег в 5632 километра на одометре. Несмотря на редкость и начальную цену в 877 916 долларов, Vanquish Zagato Shooting Brake еще не заслужил звание коллекционного авто.

Поэтому лот ушел с молотка всего за 468 000 долларов, что почти вдвое ниже начальной стоимости модели. В общем, чтобы превратить купе Vanquish на Shooting Brake, Zagato использовала часть задней конструкции от Rapide, что позволило удлинить колесную базу автомобиля и придать ему замечательную форму.

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Дизайн был изменен благодаря новым фарам, 20-дюймовым легкосплавным дискам и решетке радиатора. Под капотом авто установлен 5,9-литровый V12 на 580 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой АКПП, передающей мощность на задние колеса.