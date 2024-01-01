Унікальний Aston Martin Vanquish Zagato продали за пів ціни

Як зазначає Carscoops, версія Shooting Brake є однією з найгарніших серед 4 спеціальних варіантів Vanquish, створених інженерами Zagato. Усього було побудовано 99 таких автомобілів й лише 11 з них потрапили в США.

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Один з них нещодавно був доступний на аукціоні Bring a Trailer. Він пофарбований в чорний колір й має пробіг в 5632 кілометри на одометрі. Попри рідкісність та початкову ціну в 877 916 доларів, Vanquish Zagato Shooting Brake ще не заслужив звання колекційного авто.

Через це лот пішов з молотка лише за 468 000 доларів, що майже вдвічі нижче початкової вартості моделі. Загалом, аби перетворити купе Vanquish на Shooting Brake, Zagato використала частину задньої конструкції від Rapide, що дозволило подовжити колісну базу автомобіля та надати йому чудової форми.

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Дизайн було змінено завдяки новим фарам, 20-дюймовим легкосплавним дискам та решітці радіатора. Під капотом авто встановлено 5,9-літровий V12 на 580 кінських сил та 630 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступневою АКПП, що передає потужність на задні колеса.