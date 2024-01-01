Единственный городской Aston Martin с V8 продают на аукционе: цена заоблачная

В конце 2000-х годов тогдашний руководитель Aston Martin Ули Бетц предложил запустить городской автомобиль Toyota IQ под брендом Aston Martin, чтобы удовлетворить потребности состоятельных покупателей, ищущих компактное авто.

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Но потом один из владельцев машины придумал еще более странный план и поручил заводу поставить двигатель V8. В 2018 году Super Sygnet стал участником Фестиваля скорости в Гудвуде. Теперь его продают на аукционе.

Для переоборудования модели инженерам британского бренда понадобилось около 10 месяцев. Стандартная модель предлагалась с 1,33-литровым двигателем Toyota на 98 л.с., но он был заменен на 4,7-литровый V8 мощностью 430 “лошадок” в паре с 7-ступенчатой АКПП Sport Shift с подрулевыми лепестками.

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Модификация не ограничилась простой заменой силового агрегата и трансмиссии, поскольку стандартная машина имеет передний привод. Мастерам компании пришлось поставить подрамники и подвеску от Vantage, что привело к значительно более широкой колеи и гигантскому трансмиссионному тоннелю внутри авто.

В салоне также каркас безопасности, ковшеобразные сиденья Recaro и приборная панель из углеродного волокна с полным набором датчиков от Vantage. В результате, Aston Martin Super Cygnet может разгоняться до 100 км/ч за 4,2 секунды и, вероятно, развивать максимальную скорость до 274 км/ч.

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Сообщается, что пробег авто составляет всего 4700 километров. Стоимость стандартного Cygnet составляет более 35 000 долларов. Интересно, что цена его брата – Toyota IQ, составляет всего $5 000. Согласно объявлению Nicholas Mee, за уникальный Cygnet с V8 хотят получить 566 000 долларов.