Представлен Aston Martin Vantage Roadster: фото

Как сообщает Motor1, через год после дебюта нового Vantage, компания Aston Martin представила версию в кузове Roadster. Сообщается, что модель разрабатывалась параллельно с купе, поэтому инженерам удалось достичь почти идеального баланса веса в соотношении 49:51.

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Как и его брат, новый Aston Martin Vantage Roadster предлагается с новейшим 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом, мощностью в 656 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Это на 153 л.с. и 115 Нм больше, по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Такой прирост был достигнут благодаря установке более крупных турбин и оптимизации степени сжатия. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач и дифференциалом ограниченного трения с электронным управлением на задней оси.

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Автопроизводитель заявляет, что модель способна достичь первой сотни всего за 3,5 секунды и развивать максимальную скорость в 325 км/ч. Кабриолеты обычно намного тяжелее, обычных авто, однако инженеры Aston Martin свели увеличение веса к минимуму. Roadster тяжелее купе всего на 60 килограммов.

В то же время крыша новинки имеет достаточно современный механизм Z-образного складывания, что позволяет открывать или закрывать крышу на скорости до 50 км/ч всего за 6,8 секунды. Компания говорит, что это делает его “самым быстрым полностью автоматическим механизмом для крыши на рынке”. Приятной опцией для владельцев также станет возможность управления им дистанционно с помощью ключа.

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Vantage Roadster поступит в продажу позже в этом году с тремя новыми цветами: радужный сапфир, атласный радужный сапфир и бронзовый отблеск. Автопроизводитель также будет предлагать крышу в черном, красном, синем или черно-серебристом цветах с семью вариантами цветов тормозных суппортов. Aston Martin говорит, что поставки начнутся во втором квартале этого года, но не опубликовал никакой информации о ценах.