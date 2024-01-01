Представлено Aston Martin Vantage Roadster: фото

Як повідомляє Motor1, через рік після дебюту нового Vantage, компанія Aston Martin представила версію в кузові Roadster. Повідомляється, що модель розроблялась паралельно з купе, тому інженерам вдалось досягти майже ідеального балансу ваги в співвідношенні 49:51.

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Як і його брат, новий Aston Martin Vantage Roadster пропонується з найновішим 4,0-літровим V8 з подвійним турбонаддувом, потужністю в 656 к.с. й 800 Нм крутного моменту. Це на 153 к.с. й 115 Нм більше, порівняно з моделлю попереднього покоління.

Такий приріст був досягнутий завдяки встановленню більших турбін та оптимізації ступеня стиснення. Двигун працює в парі з восьмиступеневою коробкою передач й диференціалом обмеженого тертя з електронним керуванням на задній осі.

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Автовиробник заявляє, що модель здатна досягнути першої сотні всього за 3,5 секунди й розвивати максимальну швидкість в 325 км/год. Кабріолети зазвичай набагато важчі, за звичайні авто, однак інженери Aston Martin звели збільшення ваги до мінімуму. Roadster важчий за купе всього на 60 кілограмів.

Водночас дах новинки має досить сучасний механізм Z-подібного складання, що дозволяє відкривати або закривати дах на швидкості до 50 км/год всього за 6,8 секунди. Компанія каже, що це робить його “найшвидшим повністю автоматичним механізмом для даху на ринку”. Приємною опцією для власників також стане можливість керування ним дистанційно за допомогою ключа.

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Vantage Roadster надійде в продаж пізніше цього року з трьома новими кольорами: райдужний сапфір, атласний райдужний сапфір і бронзовий відблиск. Автовиробник також пропонуватиме дах у чорному, червоному, синьому або чорно-сріблястому кольорах з сімома варіантами кольорів гальмівних супортів. Aston Martin каже, що поставки почнуться в другому кварталі цього року, але не опублікував жодної інформації про ціни.