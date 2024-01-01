Єдиний міський Aston Martin з V8 продають на аукціоні: ціна захмарна

Наприкінці 2000-х років тодішній керівник Aston Martin Улі Бетц запропонував запустити міський автомобіль Toyota IQ під брендом Aston Martin, аби задовольнити потреби заможніх покупців, що шукають компактне авто.

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Але потім один з власників автівки придумав ще більш дивний план і доручив заводу поставити двигун V8. У 2018 році Super Sygnet став учасником Фестивалю швидкості в Гудвуді. Тепер його продають на аукціоні.

Для переобладнання моделі інженерам британського бренду знадобилось близько 10 місяців. Стандартна модель пропонувалась з 1,33-літровим двигуном Toyota на 98 к.с., але його було замінено на 4,7-літровий V8 потужністю 430 “конячок” в парі з 7-ступеневою АКПП Sport Shift з підрульовими пелюстками.

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Модифікація не обмежилася простою заміною силового агрегата та трансмісії, оскільки стандартна автівка має передній привід. Майстрам компанії довелось поставити підрамники та підвіску від Vantage, що призвело до значно ширшої колії та гігантського трансмісійного тунелю всередині авто.

У салоні також є каркас безпеки, ківшеподібні сидіння Recaro та приладова панель із вуглецевого волокна з повним набором датчиків від Vantage. В результаті, Aston Martin Super Cygnet може розганятися до 100 км/год за 4,2 секунди та, ймовірно, розвивати максимальну швидкість до 274 км/год.

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Повідомляється, що пробіг авто становить лише 4700 кілометрів. Вартість стандартного Cygnet становить понад 35 000 доларів. Цікаво, що ціна його брата – Toyota IQ, становить лише $5 000. Згідно з оголошенням Nicholas Mee, за унікальний Cygnet з V8 хочуть отримати 566 000 доларів.