Самым популярным кабриолетом в ЕС стал кроссовер

Согласно данным о продажах, опубликованным Dataforce и цитируемым Automotive News Europe, VW T-Roc Cabriolet является самым продаваемым среди кабриолетов в этом году.

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Как бы странно это не казалось, двухдверный чудак возглавляет чарты продаж до июня. За шесть месяцев купили 6110 человек. Это фактически на 22,7 процента меньше, чем в первом полугодии 2023 года, но все еще достаточно, чтобы с комфортом претендовать на первое место.

Привлекательной Mazda Miata пришлось довольствоваться вторым местом с 3545 проданными автомобилями. Это снижение на 15 процентов. Цифры могут улучшиться во второй половине 2024 года, но поскольку 2,0-литровый двигатель сейчас оказался под запретом в Европе, мы не очень уверены.

Последнее место на подиуме занимает Alpine A110, поскольку Dataforce объединяет продажи массовых кабриолетов с продажами купе. Среднемоторный спортивный автомобиль предлагается исключительно с фиксированной металлической крышей, хотя несколько лет назад была одноразовая модель с открытой крышей и электрической трансмиссией. В январе-июне 2024 года 2563 купе приобрели спортивное купе с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом от Renault, который использовался в горячем хэтчбеке Megane RS. Спрос вырос на впечатляющие 47,6 процента.

Хотя T-Roc был самым продаваемым кабриолетом, ему пришлось согласиться на второе место в общем зачете. Единственным кабриолетом, который был более популярным в Европе до июня, был Mini, который отдельно указан в сегменте премиум. Бренд, принадлежащий BMW, продал 11 140 единиц, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Porsche 911 занял второе место среди роскошных кабриолетов, поставки которого выросли на 5,1 процента до 5784 автомобилей. BMW 4 серии Кабриолет занял третье место с 4714 единицами (-21,7%).

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Что касается обычного T-Roc, то он был самой популярной моделью в сегменте небольших внедорожников/кроссоверов после того, как VW поставил 105 332 единицы (1,7 процента). Компания из Вольфсбурга подтвердила, что запланирована модель второго поколения, предполагая, что это будет ее последний новый автомобиль с двигателями внутреннего сгорания для европейского рынка. Хотя еще один кабриолет, который сохранит дух Nissan Murano CrossCabriolet, кажется крайне маловероятным.