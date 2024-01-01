Найпопулярнішим кабріолетом у ЄС став кросовер

Згідно з даними про продажі, опублікованими Dataforce і цитованими Automotive News Europe, VW T-Roc Cabriolet є найбільш продаваним серед кабріолетів у цьому році.

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Як би дивно це не здавалося, дводверний дивак очолює чарти продажів до червня. За шість місяців купили 6110 осіб. Це фактично на 22,7 відсотка менше, ніж у першому півріччі 2023 року, але все ще достатньо, щоб з комфортом претендувати на перше місце.

Привабливій Mazda Miata довелося задовольнитися другим місцем з 3545 проданими автомобілями. Це зниження на 15 відсотків. Цифри можуть покращитися у другій половині 2024 року, але оскільки 2,0-літровий двигун зараз опинився під забороною в Європі, ми не дуже впевнені.

Останнє місце на подіумі займає Alpine A110, оскільки Dataforce об’єднує продажі масових кабріолетів із продажами купе. Середньомоторний спортивний автомобіль пропонується виключно з фіксованим металевим дахом, хоча кілька років тому була одноразова модель з відкритим дахом і електричною трансмісією. У січні-червні 2024 року 2563 купе придбали спортивне купе з 1,8-літровим бензиновим двигуном із турбонаддувом від Renault, який використовувався в гарячому хетчбеку Megane RS. Попит зріс на вражаючі 47,6 відсотка.

Хоча T-Roc був найбільш продаваним кабріолетом, йому довелося погодитися на друге місце в загальному заліку. Єдиним кабріолетом, який був більш популярним у Європі до червня, був Mini, який окремо вказано в сегменті преміум. Бренд, що належить BMW, продав 11 140 одиниць, що на 11,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Porsche 911 посів друге місце серед розкішних кабріолетів, поставки якого зросли на 5,1 відсотка до 5784 автомобілів. BMW 4 серії Кабріолет посів третє місце з 4714 одиницями (-21,7%).

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Що стосується звичайного T-Roc, то він був найпопулярнішою моделлю в сегменті невеликих позашляховиків/кросоверів після того, як VW поставив 105 332 одиниці (1,7 відсотка). Компанія з Вольфсбурга підтвердила, що запланована модель другого покоління, припускаючи, що це буде її останній новий автомобіль з двигунами внутрішнього згоряння для європейського ринку. Хоча ще один кабріолет, який збереже дух Nissan Murano CrossCabriolet, здається вкрай малоймовірним.