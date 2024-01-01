САУ Dita нацгвардейцев бьет даже в дальний тыл врага

13-я бригада оперативного назначения "Хартия" Нацгвардии Украины получила чешскую 155-мм самоходную гаубицу Dita (Digital Integrated Targeting Artillery). Об этом сообщил на Х-ресурсе Praise the Steph. Это уже четвертое подразделение Нацгвардии, которое подтвердило эксплуатацию системы.

Ранее о введении в работу таких артсистем поступали сообщения из 3-й бригады "Спартан", 12-й бригады "Азов" и 16-й артиллерийской бригады. Кроме этого, есть информация о самоходках Dita в Государственной пограничной службе Украины. Там также уточняется, что только Нидерланды для Украины закупили 15 гаубиц – девять в феврале 2024 года и еще шесть в октябре 2024 года.

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Бельгийский ресурс Army Recognition цитирует бойцов бригады "Азов", по словам которых, "Dita улучшила их способность поражать цели противника на расстоянии до 39 километров, включая тыловые позиции". Позитива добавляет то, что для боевой работы гаубицы достаточно двух человек личного состава.

Разработанная чешской компанией Excalibur Army Dita полностью автономная гаубица с интегрированной автоматизацией и усовершенствованным управлением огнем. Она смонтирована на колесном шасси Tatra 8x8, весит 29 тонн.

Габаритные показатели также впечатляют – 13,02 м в длину, 3,085 м в ширину и 3,122 м в высоту. Несмотря на такие размеры, самоходка довольно маневренная и быстрая даже на бездорожье. Этому способствует полный привод 8х8 и дизельный двигатель Tatra T3C-928-90 мощностью 300 кВт при 1800 об/мин. Он в союзе с трансмиссией Tatra 10 TS 210N с 10 скоростями вперед и 2 скоростями назад.

Автомобиль способен развивать максимальную скорость по дороге 90 км/ч и передвигаться по бездорожью 25 км/ч. Запас хода доведен до 600 км.

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Максимальная скорострельность 155-мм пушки стандарта НАТО с длиной ствола 45 калибров составляет шесть выстрелов в минуту, а постоянная скорострельность – пять выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы составляет 39 километров при использовании осколочно-фугасных боеприпасов DN1CZ повышенной дальности (HE ER BB). Всего на конвейерах башни может храниться 40 снарядов.

Отсек экипажа защищен по стандарту STANAG 4569 уровня 1, что обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и артиллерийских осколков. Кабина также содержит систему фильтрации NBC, отопления и кондиционирования воздуха.

Автомобиль оснащен шинами R20 14.00 и центральной системой накачки шин (CTIS). Он может преодолевать траншеи шириной до 2 метров, пересекать вертикальные препятствия высотой 470 мм, водные преграды глубиной до 1,2 метра.

Фото: Х-ресурс Praise the Steph