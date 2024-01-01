САУ Dita нацгвардійців б'є навіть у далекий тил ворога

13-та бригада оперативного призначення "Хартія" Нацгвардії України отримала чеську 155-мм самохідну гаубицю Dita (Digital Integrated Targeting Artillery). Про це повідомив на Х-ресурсі Praise the Steph. Це вже четвертий підрозділ Нацгвардії, який підтвердив експлуатацію системи.

Раніше про введення в роботу таких артсистем надходили повідомлення з 3-ї бригади "Спартан", 12-ї бригади "Азов" і 16-ї артилерійської бригади. Окрім цього, є інформація про самохідки Dita в Державній прикордонній службі України. Там також уточнюється, що тільки Нідерланди для України закупили 15 гаубиць – дев'ять у лютому 2024 року та ще шість у жовтні 2024 року.

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Бельгійський ресурс Army Recognition цитує бійців бригаді "Азов", за словами яких, "Dita покращила їхню здатність вражати цілі противника на відстані до 39 кілометрів, включаючи тилові позиції". Позитиву додає те, що для бойової роботи гаубиці достатньо двох осіб особового складу.

Розроблена чеською компанією Excalibur Army Dita повністю автономна гаубиця з інтегрованою автоматизацією та вдосконаленим керуванням вогнем. Вона змонтована на колісному шасі Tatra 8x8, важить 29 тонн.

Габаритні показники також вражають – 13,02 м в довжину, 3,085 м в ширину і 3,122 м у висоту. Попри такі розміри, самохідка доволі маневрова й швидка навіть на бездоріжжі. Цьому сприяє повний привід 8х8 та дизельним двигуном Tatra T3C-928-90 потужністю 300 кВт при 1800 об/хв. Він поєднаний з трансмісією Tatra 10 TS 210N з 10 швидкостями вперед і 2 швидкостями назад.

Автомобіль здатний розвивати максимальну швидкість по дорозі 90 км/год та пересуватися по бездоріжжю 25 км/год. Запас ходу доведено до 600 км.

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Максимальна скорострільність 155-мм гармати стандарту НАТО з довжиною ствола 45 калібрів становить шість пострілів на хвилину, а постійна скорострільність – п’ять пострілів на хвилину. Найбільша дальність стрільби становить 39 кілометрів при використанні осколково-фугасних боєприпасів DN1CZ підвищеної дальності (HE ER BB). Всього на конвеєрах вежі може зберігатися 40 снарядів.

Відсік екіпажу захищений за стандартом STANAG 4569 рівня 1, що забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та артилерійських осколків. Кабіна також містить систему фільтрації NBC, опалення та кондиціонування повітря.

Автомобіль оснащений шинами R20 14.00 і центральною системою накачування шин (CTIS). Він може долати траншеї шириною до 2,0 метрів, перетинати вертикальні перешкоди висотою 470 мм, водні перешкоди глибиною до 1,2 метра.

Фото: Х-ресурс Praise the Steph