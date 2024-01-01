Scania разработала собственный антишпионский камуфляж

Мода на черно-белый камуфляж маскировки предпремьерных моделей берет начало в 2023 году. Изменится ли она, доподлинно неизвестно, но альтернатива уже есть. Именно на это указывает публикация 40ton.net.

Речь идет о трех фото новенькой Scania с несколько меньшей, но более пестрой желто-черной оберткой. Снимки еще только начали свое путешествие по сети, но уже привлекли внимание и вызвали неоднозначную реакцию.

​Вот так выглядит фура со старым типом обертки (вверху) и с новым желто-черным переплетом (внизу). Фото: сайт 40ton.net

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В отличие от пятнисто-пиксельного черно-белого камуфляжа новый полосатый стиль рисунка из желтого и черного цветов проигрывает. Если черно-белая защита практически полностью прятала дизайн, отдельные детали и элементы, то новые полосы такой тщательной антишпионской преграды не имеют.

С фото "полосатой" Scania хорошо видно новые наработки. Здесь просматриваются новенькие фары, переработанная решетка радиатора и скругленные корпуса зеркал. Таким образом производитель не скрыл, а наоборот – частично открыл свои решения и это вызвало довольно здоровый интерес и оживленное обсуждение.

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Эксперты уже обратили внимание на переднюю часть, расположенную перед водителем. Вероятно, это уже элемент будущей конфигурации кабины, что может быть вписано в новые требования к прямой видимости из салона, как это запланировано на 2027-2029 годы.

Фото с новым камуфляжем сделано в Швеции. На нем изображен магистральный тягач на шведских номерах. Мониторинг указывает, что автомобиль зарегистрирован в январе 2025 года, оснащен двигателем мощностью 460 л. с. и кабиной R-серии.

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Однако другие фотографии происходят не из Швеции и даже не из Европы, а сделаны в Китае! Изображенный магистральный тягач даже раскрывает дополнительные детали, имея каталитический нейтрализатор без боковой крышки и двойной предварительный фильтр, выступающий под задней стенкой кабины.

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Вероятно, все это связано с тем, что собственный завод Scania в Ругао, Китай, начал производить грузовики для местных клиентов.

Относительно европейской премьеры, то информация на эту тему пока отсутствует. Есть предположение, что поскольку камуфляж становится все менее масштабным, а тесты перенесены на другой континент, то шведы явно готовятся к официальной презентации автомобиля. Вполне вероятно, что долго ждать не придется.