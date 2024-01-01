Scania розробила власний антишпигунський камуфляж

Мода на чорно-білий камуфляж маскування передпрем’єрних моделей бере початок у 2023 році. Чи зміниться вона, достеменно невідомо, але альтернатива вже є. Саме на це вказує публікація 40ton.net.

Мова йде про три фото новенької Scania з дещо меншою, але більш строкатою жовто-чорною обгорткою. Знімки ще тільки почали свою подорож мережею, але вже привернули увагу і викликали неоднозначну реакцію.

​Ось так виглядає фура зі старим типом обгортки (вгорі) та з новою жовто-чорною палітуркою (внизу). Фото: сайт 40ton.net

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На відміну від плямисто-піксельного чорно-білого камуфляжу новий смугастий стиль малюнка з жовтого та чорного кольорів програє. Якщо чорно-білий захист практично повністю ховав дизайн, окремі деталі та елементи, то нові смуги такої ретельної антишпигунської перепони не мають.

З фото "смугастої" Scania добре видно нові напрацювання. Тут проглядаються новенькі фари, перероблена решітка радіатора та округлені корпуси дзеркал. Таким чином виробник не приховав, а навпаки – частково відкрив свої рішення і це викликало доволі здоровий інтерес та жваве обговорення.

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Експерти вже звернули увагу на передню частину, розташовану перед водієм. Ймовірно, це вже елемент майбутньої конфігурації кабіни, що може бути вписано в нові вимоги до прямої видимості з салону, як це заплановано на 2027-2029 роки.

Фото з новим камуфляжем зроблено у Швеції. На ньому зображено магістральний тягач на шведських номерах. Моніторинг вказує, що автомобіль зареєстрований у січні 2025 року, снащений двигуном потужністю 460 к. с. і кабіною R-серії.

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Однак інші фотографії походять не зі Швеції й навіть не з Європи, а зроблені в Китаї! Зображений магістральний тягач навіть розкриває додаткові деталі, маючи каталітичний нейтралізатор без бічної кришки та подвійний попередній фільтр, який виступає під задньою стінкою кабіни.

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Ймовірно, все це пов’язано з тим, що власний завод Scania в Ругао, Китай, почав виробляти вантажівки для місцевих клієнтів.

Щодо європейської прем'єри, то інформація на цю тему поки відсутня. Є припущення, що оскільки камуфляж стає все менш масштабним, а тести перенесені на інший континент, то шведи явно готуються до офіційної презентації автомобіля. Цілком ймовірно, що довго чекати не доведеться.