Scania вышла в лидеры украинского сегмента тяжелых грузовиков

Как говорится в сообщении представительства автопроизводителя, в Украине продано 769 новых грузовиков. Благодаря этому достигнута рекордная доля рынка – 32,6% в группе тяжелых грузовиков европейских брендов и 25% среди грузовиков тяжелого класса всех вместе присутствующих в Украине брендов.

Украинские заказчики начали брать шведские грузовики большими партиями. Скажем, компания "Транскомгруп" в прошлом году получила в свой автопарк 30 новых 460-сильных грузовиков Scania S460A4x2LA Super Euro-6 с высокой кабиной S-серии.

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Агропромышленная группа "Альфа Капитал" в октябре прошлого года закупила и получила 35 магистральных тягачей новой генерации Scania Super (Euro-5) с индексом R460A4x2NA и полуприцепами Wielton.

Поскольку это были первые грузовики Scania в автопарке транспортной компании, то одновременно с передачей техники для водителей был организован курс обучения. В программе подготовки инженеры "Scania Украина" сделали акцент на особенностях конструкции и эксплуатации автомобилей, их ежедневного обслуживания, а также организовали практические занятия по экономичному вождению.

Фото: Scania

В нынешнем году также взят хороший старт. Ближайший пример мощного снабжения датируетя мартом. В последний день первого квартала компании Astron Group передано пять новых самосвалов Scania P 460 B8x4HZ с силовой линией Scania Super и 20-кубовыми кузовными платформами.

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460-сильные самосвалы будут работать в карьерах и на строительных площадках. Начиная с 2018-го, компания эксплуатирует более 70 самосвалов этого бренда, ежегодно покупая технику у шведов. Нынешний год исключением не стал.

Сообщений о суммарных результатах продаж в первом квартале 2025 года "Scania Украина" еще не озвучила.