Scania вийшла в лідери українського сегменту важких вантажівок

Як йдеться у повідомленні представництва автовиробника, в Україні продано 769 нових вантажівок. Завдяки цьому досягнуто рекордної частки ринку – 32,6% у групі важких вантажівок європейських брендів та 25% серед вантажівок важкого класу усіх разом присутніх в Україні брендів.

Українські замовники почали брати шведські вантажівки великими партіями. Скажімо, компанія "Транскомгруп" торік отримала у свій автопарк 30 нових 460-сильних вантажівок Scania S460A4x2LA Super Euro-6 з високою кабіною S-серії.

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Агропромислова група "Альфа Капітал" у жовтні минулого року закупила й отримала 35 магістральних тягачів нової генерації Scania Super (Euro-5) з індексом R460A4x2NA та напівпричепами Wielton.

Оскільки це були перші вантажівки Scania в автопарку транспортної компанії, то одночасно з передачею техніки для водіїв було організовано курс навчання. В програмі підготовки інженери "Scania Україна" зробили акцент на особливостях конструкції та експлуатації автомобілів, їх щоденного обслуговування, а також організували практичні заняття з економічного водіння.

Фото: Scania

В нинішньому році також взято гарний старт. Найближчий приклад потужного постачання датується березнем. В останній день першого кварталу компанії Astron Group передано п’ять нових самоскидів Scania P 460 B8x4HZ із силовою лінією Scania Super та 20-кубовими кузовними платформами.

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460-сильні самоскиди працюватимуть в кар’єрах та на будівельних майданчиках. Починаючи з 2018-го, компанія експлуатує понад 70 самоскидів цього бренду, щороку купуючи техніку у шведів. Нинішній рік винятком не став.

Повідомлень про сумарні результати продажу у першому кварталі 2025 року "Scania Україна" ще не озвучила.