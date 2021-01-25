Деннис Калер выиграл четверть миллиона долларов наличными и Chevrolet Corvette C8 из первой серии машин. Он уже получил первую часть своего выигрыша, но со второй возникли проблемы, поскольку вся начальная серия автомобилей уже распродана. На помощь пришел интернет.

"Просите и будет вам дано, ищите и найдете, стучите и отворят вам”, – гласит библейская мудрость. Деннис Калер делал все именно так и получил свое.

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Лотерейный билет за 5 долларов обещал выигрыш в 250 тысяч долларов наличными и новенький Chevrolet Corvette C8 за 107 тысяч долларов. Но организаторы лотереи не учли тот факт, что Corvette будет иметь бешеную популярность и первую партию машин могут так быстро раскупить. Из-за этого победитель не мог получить обещанный суперкар.

Вместо того чтобы немедленно получить свой выигрыш, Калер должен был ждать третий квартал этого года только для оформления заказа на машину, без определенного времени доставки. Были и альтернативные способы решения проблемы – получить стоимость машины наличными, например. Но на компромиссы он не соглашался и попытался разрешить ситуацию собственными силами, обратившись к интернет-сообществу и заручившись правовой помощью.

И это сработало. После того как история Калеро распространилась в СМИ, организаторы лотереи предложили ему решение: оплатить транспортные расходы на доставку машины из другого штата, если Калер найдет возможность ее заказать. Автосалон Jim Ellis Chevrolet в Атланте связался с победителем и сообщил Калеру, что он принимает заказы и человек сможет получить автомобиль своей мечты уже через два месяца – в марте.

Фото: Chevrolet Corvette C8 / Chevrolet