Счастливчик всего за 5 долларов купил лотерейный билет и выиграл 250 тысяч долларов наличными и новенький Chevrolet Corvette C8, но получить машину не может, поскольку у организаторов лотереи машины нет.

Старт производства Chevrolet Corvette C8 назначен на 3 февраля этого года, он был отложен, из-за забастовки на заводах General Motors. Все предварительные заказы на первую партию машин уже сформированы, а дилеры предлагают покупать машины из следующих партий, которые будут доставлены намного позже. Все это не согласуется с обещанием лотереи подарить “Корвет под новогоднюю елку”.

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История произошла в штате Джорджия с мужчиной по имени Деннис Калер. Мужчина приобрел лотерейный билет за 5 долларов в декабре 2020 года. По билету он выиграл Chevrolet Corvette C8 2021 года стоимостью 107 000 долларов и 250 000 долларов наличными. До сих пор он пытается получить свой суперкар.

Когда Калер претендовал на свой приз, организаторам лотереи пришлось связаться с каждым дилером в сети, чтобы найти машину, однако оказалось, что все заказы у GM уже имеют владельцев. Один из дилеров предложил ему машину, но с наценкой в 10 000 долларов, которую лотерея хотела выплатить из собственного выигрыша Денниса Калера, поэтому он отказался. Другой дилер сообщил, что может заказать машину по обычной цене, но только в третьем квартале 2021 года, без сроков доставки. Это также не устраивает победителя лотереи.

Калер точно знает, чего хочет: Chevrolet Corvette C8 2LT Z51 в цвете Rapid Blue. Такие машины стоят 80 465 долларов, что означает, что он должен получить денежную компенсацию разницы стоимости от 107 000 долларов, заявленных в лотерее. Он отказывается позволить Лотереи оплатить любую наценку из этой суммы и настаивает, что Лотерея должна доставить ему машину, прежде чем ее смогут получить обычные покупатели, как и обещала Лотерея.

Свою историю он рассказал на форуме владельцев Corvette и нанял адвоката для помощи со своей проблемной ситуацией. По крайней мере, он получил денежный приз в размере 250 000 долларов.