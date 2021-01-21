Щасливчик усього за 5 доларів купив лотерейний квиток і виграв 250 тисяч доларів готівкою та новенький Chevrolet Corvette C8, але отримати машину не може, оскільки у організаторів лотереї машини немає.

Старт виробництва Chevrolet Corvette C8 призначений на 3 лютого цього року, він був відкладений, через страйк на заводах General Motors. Усі попередні замовлення на першу партію машин вже сформовані, а дилери пропонують купувати машини з наступних партій, які будуть доставлені набагато пізніше. Усе це не узгоджується з обіцянкою лотереї подарувати “Корвет під новорічну ялинку”.

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Історія трапилась у штаті Джорджія із чоловіком на ім’я Денніс Калер. Чоловік придбав лотерейний квиток за 5 доларів у грудні 2020 року. За квитком він виграв Chevrolet Corvette C8 2021 року вартістю 107 000 доларів та 250 000 доларів готівкою. До цих пір він намагається отримати свій суперкар.

Коли Калер претендував на свій приз, організаторам лотереї довелося зв’язатись із кожним дилером у мережі, аби знайти машину, однак виявилось, що всі замовлення у GM вже мають власників. Один із дилерів запропонував йому машину, але з націнкою в 10 000 доларів, яку лотерея хотіла виплатити з власного виграшу Денніса Калера, тому він відмовився. Інший дилер повідомив, що може замовити машину за звичайною ціною, але лише у третьому кварталі 2021 року, без термінів доставки. Це також не влаштовує переможця лотереї.

Калер точно знає, чого хоче: Chevrolet Corvette C8 2LT Z51 у кольорі Rapid Blue. Такі машини коштують 80 465 доларів, що означає, що він повинен отримати грошову компенсацію різниці вартості, від 107 000 доларів, заявлених у лотереї. Він відмовляється дозволити Лотереї сплатити будь-яку націнку з цієї суми, і наполягає, що Лотерея повинна доставити йому машину, перш ніж її зможуть отримати звичайні покупці, як і обіцяла Лотерея.

Свою історію він розповів на форумі власників Corvette і найняв адвоката для допомоги зі своєю проблемною ситуацією. Принаймні, він отримав грошовий приз у розмірі 250 000 доларів.