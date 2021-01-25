Денніс Калер виграв чверть мільйона доларів готівкою та Chevrolet Corvette C8 з першої серії машин. Він вже отримав першу частину свого виграшу, але з другою виникли проблеми, оскільки уся початкова серія автомобілів вже розпродана. На допомогу прийшов Інтернет.

“Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам”, говорить біблійна мудрість. Денніс Калер робив усе саме так і таки отримав своє.

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Лотерейний квиток за 5 доларів обіцяв виграш у 250 тисяч доларів готівкою та новенький Chevrolet Corvette C8 за 107 тисяч доларів. Та організатори лотереї не врахували той факт, що Corvette матиме шалену популярність і першу партію машин можуть так швидко розкупити. Через це переможець не міг отримати обіцяний суперкар.

Замість того, щоб отримати свій виграш негайно, Калер повинен був чекати третього кварталу цього року лише для оформлення замовлення на машину, без визначеного часу доставки. Були й альтернативні способи вирішення проблеми – отримати вартість машини готівкою, наприклад. Та на компроміси він не погоджувався і спробував вирішити ситуацію власними силами, звернувшись до інтернет-спільноти та заручившись правовою допомогою.

І це спрацювало. Після того, як історія Калера поширилась у ЗМІ, організатори лотереї запропонували йому рішення: оплатити транспортні витрати на доставку машини з іншого штату, якщо Калер знайде можливість її замовити. Автосалон Jim Ellis Chevrolet в Атланті зв’язався з переможцем та повідомив Калеру, що він приймає замовлення і чоловік зможе отримати автомобіль своєї мрії вже за два місяці – у березні.

Фото: Chevrolet Corvette C8 / Chevrolet