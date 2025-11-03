Scout Motors: более 80% покупателей выбрали неожиданный силовой агрегат

По словам генерального директора Скотта Кио, более 80% клиентов выбрали версию с удлиненным запасом хода (EREV) - то есть электромобиль с небольшим бензиновым генератором, который подзаряжает батарею во время движения. Это около 104 000 из 130 000 бронирований. “Рынок высказался сам - люди хотят гибкости”, — заявил Кио в интервью Bloomberg.

Такие результаты свидетельствуют, что даже в 2025 году американские покупатели все еще осторожно относятся к полноценным электромобилям, стремясь избежать “страха разрядки” на дальних путешествиях.

Две технологии - один подход

Полностью электрическая версия Scout Terra / Traveler получит аккумулятор NMC на ~120 кВт-ч, что обеспечит запас хода около 563 км. В то же время версия EREV будет иметь меньший LFP-аккумулятор (около 60 кВт-ч) и запас хода около 241 км только на батарее, но с учетом работы генератора - до 800 км.

Учитывая такие цифры, Scout может сначала сделать ставку именно на гибридную архитектуру, чтобы удовлетворить спрос рынка. “Мы, вероятно, будем стартовать с EREV, но пока не готовы делать официальные объявления”, — отметил Кио.

Завод в США и будущее бренда

Обе модели будут производиться на новом заводе Scout в Южной Каролине - проект стоимостью 2,3 млрд долларов, запуск которого запланирован на конец 2027 года. Несмотря на нынешний фокус на EREV, Scout видит свое будущее в полной электрификации. “Мы строим не двухлетний бренд, а компанию на следующие сто лет”, — подытожил Кио.