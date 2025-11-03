Scout Motors: понад 80% покупців обрали неочікуваний силовий агрегат

За словами генерального директора Скотта Кіо, понад 80% клієнтів обрали версію з подовженим запасом ходу (EREV) — тобто електромобіль із невеликим бензиновим генератором, який підзаряджає батарею під час руху. Це близько 104 000 із 130 000 бронювань. “Ринок висловився сам — люди хочуть гнучкості”, — заявив Кіо в інтерв’ю Bloomberg.

Такі результати свідчать, що навіть у 2025 році американські покупці все ще обережно ставляться до повноцінних електромобілів, прагнучи уникнути “страху розрядки” на далеких подорожах.

Дві технології — один підхід

Повністю електрична версія Scout Terra / Traveler отримає акумулятор NMC на ~120 кВт-год, що забезпечить запас ходу близько 563 км. Водночас версія EREV матиме менший LFP-акумулятор (близько 60 кВт-год) і запас ходу близько 241 км лише на батареї, але з урахуванням роботи генератора — до 800 км.

З огляду на такі цифри, Scout може спершу зробити ставку саме на гібридну архітектуру, щоб задовольнити попит ринку. “Ми, ймовірно, стартуватимемо з EREV, але поки не готові робити офіційні оголошення”, — зазначив Кіо.

Завод у США та майбутнє бренду

Обидві моделі будуть вироблятися на новому заводі Scout у Південній Кароліні — проєкт вартістю 2,3 млрд доларів, запуск якого заплановано на кінець 2027 року. Попри теперішній фокус на EREV, Scout бачить своє майбутнє у повній електрифікації. “Ми будуємо не дворічний бренд, а компанію на наступні сто років”, — підсумував Кіо.