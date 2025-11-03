Укр
Scout Motors: понад 80% покупців обрали неочікуваний силовий агрегат

Компанія Scout Motors, яка готує до запуску свої перші моделі — пікап Terra та позашляховик Traveler, вже зібрала понад 130 000 попередніх замовлень. І, як виявилося, більшість майбутніх власників віддали перевагу зовсім не тому типу силової установки, який очікували аналітики.
Scout Motors: 80% покупців обрали гібридний варіант EREV замість електричного - Auto24

ФОТО: Scout|

Scout Terra

За словами генерального директора Скотта Кіо, понад 80% клієнтів обрали версію з подовженим запасом ходу (EREV) — тобто електромобіль із невеликим бензиновим генератором, який підзаряджає батарею під час руху. Це близько 104 000 із 130 000 бронювань. “Ринок висловився сам — люди хочуть гнучкості”, — заявив Кіо в інтерв’ю Bloomberg.

Такі результати свідчать, що навіть у 2025 році американські покупці все ще обережно ставляться до повноцінних електромобілів, прагнучи уникнути “страху розрядки” на далеких подорожах.

Дві технології — один підхід

Повністю електрична версія Scout Terra / Traveler отримає акумулятор NMC на ~120 кВт-год, що забезпечить запас ходу близько 563 км. Водночас версія EREV матиме менший LFP-акумулятор (близько 60 кВт-год) і запас ходу близько 241 км лише на батареї, але з урахуванням роботи генератора — до 800 км.

З огляду на такі цифри, Scout може спершу зробити ставку саме на гібридну архітектуру, щоб задовольнити попит ринку. “Ми, ймовірно, стартуватимемо з EREV, але поки не готові робити офіційні оголошення”, — зазначив Кіо.

Завод у США та майбутнє бренду

Обидві моделі будуть вироблятися на новому заводі Scout у Південній Кароліні — проєкт вартістю 2,3 млрд доларів, запуск якого заплановано на кінець 2027 року. Попри теперішній фокус на EREV, Scout бачить своє майбутнє у повній електрифікації. “Ми будуємо не дворічний бренд, а компанію на наступні сто років”, — підсумував Кіо.

