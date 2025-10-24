Сдача водительских экзаменов будет контролироваться еще сильнее

В сервисных центрах МВД продолжают внедрять технические решения для обеспечения честности при сдаче теоретических экзаменов по Правилам дорожного движения. Очередной этап - установка специальных защитных пластиковых панелей в компьютерных классах. Они делают невозможным использование технических средств для скрытого съема экрана или передачи изображения третьим лицам.

Читайте также: Как подготовиться к практическому экзамену по вождению: советы от автоинструктора

Такие панели уже появились в сервисном центре МВД в городе Лубны. По словам администратора центра Владимира, это дополнительный уровень безопасности, который помогает предотвратить мошенничество и повышает доверие к результатам тестирования. Панели также улучшают работу системы Face-ID, которая фиксирует лицо каждого кандидата в водители, проходящего экзамен.

"Мы стремимся создать условия, в которых каждый сдает экзамен честно и самостоятельно. Панели делают невозможным использование любых технических средств и обеспечивают объективность процесса", - отметил администратор центра.

Решение о дополнительной защите принято после нескольких выявленных случаев использования скрытых камер и устройств для подсказок во время тестов. В Лубнах недавно зафиксировали попытку такого мошенничества - кандидат в водители передавал видео экрана в режиме реального времени.

Телефон во время экзамена - автоматическое аннулирование результатов

В МВД напоминают: согласно Приказу № 515, во время сдачи теоретического экзамена категорически запрещено пользоваться любыми средствами связи, мессенджерами, браузерами или другими источниками информации. Если кандидат отвечает на звонок или проверяет сообщение - тестирование немедленно прекращается, а его результаты аннулируются. Повторно сдать экзамен можно только через десять календарных дней.

Запрет распространяется также на любые попытки коммуникации между кандидатами, использование технических устройств для считывания или сохранения информации, а также на помощь извне.

Весь процесс контролируется системой видеонаблюдения, которая обеспечивает прозрачность и объективность оценки.

Почему возникла проблема

По официальной статистике Главного сервисного центра МВД, самостоятельно теоретический экзамен с первой попытки сдают только 25% кандидатов. Это очень мало.

С практическим экзаменом ситуация еще сложнее. Его с первой попытки сдают только 16% кандидатов и это из тех, кто успешно сдал теорию.

Такая ситуация сама по себе создает очень значительные коррупционные риски. Кандидаты в водители ищут альтернативные методы получения водительских удостоверений. Большинство из них – незаконные.