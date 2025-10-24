Складання водійських іспитів контролюватимуть ще сильніше

У сервісних центрах МВС продовжують впроваджувати технічні рішення для забезпечення чесності під час складання теоретичних іспитів із Правил дорожнього руху. Черговий етап — встановлення спеціальних захисних пластикових панелей у комп’ютерних класах. Вони унеможливлюють використання технічних засобів для прихованого знімання екрана або передачі зображення третім особам.

Такі панелі вже з’явилися у сервісному центрі МВС у місті Лубни. За словами адміністратора центру Володимира, це додатковий рівень безпеки, який допомагає запобігти шахрайству і підвищує довіру до результатів тестування. Панелі також покращують роботу системи Face-ID, яка фіксує обличчя кожного кандидата у водії, що проходить іспит.

«Ми прагнемо створити умови, у яких кожен складає іспит чесно та самостійно. Панелі унеможливлюють використання будь-яких технічних засобів і забезпечують об’єктивність процесу», — зазначив адміністратор центру.

Рішення про додатковий захист ухвалено після кількох виявлених випадків використання прихованих камер і пристроїв для підказок під час тестів. У Лубнах нещодавно зафіксували спробу такого шахрайства — кандидат у водії передавав відео екрана в режимі реального часу.

Телефон під час іспиту — автоматичне анулювання результатів

У МВС нагадують: згідно з Наказом № 515, під час складання теоретичного іспиту категорично заборонено користуватися будь-якими засобами зв’язку, месенджерами, браузерами або іншими джерелами інформації. Якщо кандидат відповідає на дзвінок або перевіряє повідомлення — тестування негайно припиняється, а його результати анулюються. Повторно скласти іспит можна лише через десять календарних днів.

Заборона поширюється також на будь-які спроби комунікації між кандидатами, використання технічних пристроїв для зчитування чи збереження інформації, а також на допомогу ззовні.

Весь процес контролюється системою відеоспостереження, яка забезпечує прозорість та об’єктивність оцінювання.

Чому виникла проблема

За офіційною статистикою Головного сервісного центру МВС, самостійно теоретичний іспит з першої спроби складають лише 25% кандидатів. Це дуже мало.

З практичним іспитом ситуація ще складніша. Його з першої спроби складають лише 16% кандидатів і це з тих, хто успішно склав теорію.

Така ситуація само по собі створює дуже значні корупції ризики. Кандидати у водії шукають альтернативні методи отримання водійських посвідчень. Більшість з них – незаконні.