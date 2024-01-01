Seat Arona готовят к рестайлингу

Как отмечает Carscoops, компактный кроссовер B-сегмента Arona был вторым по популярности автомобилем Seat в 2024 году. Всего было продано 90 300 автомобилей, даже несмотря на то, что модель дебютировала в 2017 году.

Читайте также: Seat не будет выпускать электромобили до 2030-х годов: в чем причина

В 2021 году компания Seat обновила автомобиль, однако, новые шпионские снимки доказывают, что модель получит второй рестайлинг. Это очевидный шаг от испанского автопроизводителя, поскольку на рынке компактных кроссоверов сейчас очень жесткая конкуренция.

Фактически, компания представила дизайн рестайлинговой Arona еще в прошлом году. Форма фар будет сохранена, но они получат иную графику с новыми ДХО. Снимки прототипа свидетельствуют о том, что решетка радиатора будет иметь такую же форму, но мы знаем, что она будет иметь несколько иной стиль.

Также интересно: Cupra тестирует брата Volkswagen ID.2

Нижние воздухозаборники бампера также новые. Изображений интерьера нет, однако стоит ожидать появление улучшенной мультимедиа, а также, иные материалы отделки. В то же время изменения силовых агрегатов не запланированы. Сейчас Seat Arona предлагается с 1,0-литровым двигателем TSI мощностью 95 или 115 л.с., а также 1,5-литровым мотором на 150 “лошадей”.