Seat не будет выпускать электромобили до 2030-х годов: в чем причина

Испанский автопроизводитель не собирается догонять европейских конкурентов в сфере производства электромобилей в этом десятилетии, поскольку имеет собственное видение электрификации. Как сообщил глава Seat Уэйн Гриффитс журналистам Autocar, бренд примет решение по срокам выпуска электромобилей лишь в конце десятилетия.

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Он признал, что компании нужен будет электромобиль, чтобы продолжить существовать, однако Seat стремится иметь линейку доступных электрических моделей. Отвечая на вопрос, почему Seat будет ждать до 2030-х годов, когда другие выпускают несколько электромобилей сейчас, Гриффитс сказал, что Seat сейчас в хорошем положении с финансовой точки зрения, поскольку в прошлом году было продано 310 000 автомобилей, что на 7,5% больше, чем в 2023 году, а доход составил 4,8 миллиона евро.

Seat Tarraco E-Hybrid

Ранее Seat планировал выпустить электромобиль на базе Volkswagen ID.3 как свой первый электромобиль в 2021 году, но после того, как Cupra был преобразован в отдельный бренд, он был переименован в Cupra Born. Гриффитс также подчеркнул прибыльную линейку Cupra, как на причину, почему Seat не спешит с разработкой EV.

Модельный ряд Cupra включает такие электрические модели, как Born и Tavascan. В прошлом году были зафиксированы продажи в 248 100 единиц автомобилей бренда. Однако, глава Seat намекнул, что компания может рассмотреть разработку первой собственной электрической модели на базе Volkswagen ID.1, но пока решение не принято.

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Напоследок Гриффитс сказал, что независимо от того, каким будет первый электромобиль бренда, он “должен быть прибыльным”, а по “Seat как компании, мы стремимся зарабатывать деньги сейчас и инвестировать”.