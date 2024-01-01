Seat не випускатиме електромобілі до 2030-х років: в чому причина

Іспанський автовиробник не збирається наздоганяти європейських конкурентів у сфері виробництва електромобілів цього десятиліття, оскільки має власне бачення електрифікації. Як повідомив очільник Seat Уейн Гріффітс журналістам Autocar, бренд прийме рішення щодо термінів випуску електромобілів лише наприкінці десятиліття.

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Він визнав, що компанії потрібен буде електромобіль, щоб продовжити існувати, проте Seat прагне мати лінійку доступних електричних моделей. Відповідаючи на запитання, чому Seat буде чекати до 2030-х років, коли інші випускають кілька електромобілів зараз, Гріффітс сказав, що Seat зараз у хорошому становищі з фінансової точки зору, оскільки минулого року було продано 310 000 автомобілів, що на 7,5% більше, ніж у 2023 році, а дохід склав 4,8 мільйона євро.

Seat Tarraco E-Hybrid

Раніше Seat планував випустити електромобіль на базі Volkswagen ID.3 як свій перший електромобіль у 2021 році, але після того, як Cupra було перетворено на окремий бренд, його було перейменовано в Cupra Born. Гріффітс також підкреслив прибуткову лінійку Cupra, як на причину, чому Seat не поспішає з розробкою EV.

Модельний ряд Cupra включає такі електричні моделі, як Born і Tavascan. Торік було зафіксовано продажі у 248 100 одиниць автомобілів бренду. Однак, очільник Seat натякнув, що компанія може розглянути розробку першої власної електричної моделі на базі Volkswagen ID.1, але наразі рішення не прийняте.

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Наостанок Гріффітс сказав, що незалежно від того, яким буде перший електромобіль бренду, він “повинен бути прибутковим”, а щодо “Seat як компанії, ми прагнемо заробляти гроші зараз і інвестувати”.