Seat Arona готують до рестайлінгу

Як зазначає Carscoops, компактний кросовер B-сегменту Arona був другим за популярністю автомобілем Seat у 2024 році. Усього було продано 90 300 автомобілів, навіть попри те, що модель дебютувала у 2017 році.

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У 2021 році компанія Seat оновила автівку, проте, нові шпигунські знімки доводять, що модель отримає другий рестайлінг. Це очевидний крок від іспанського автовиробника, оскільки на ринку компактних кросоверів наразі дуже жорстка конкуренція.

Фактично, компанія представила дизайн рестайлінгової Arona ще минулого року. Форма фар буде збережено, але вони отримають інакшу графіку з новими ДХВ. Знімки прототипу свідчать про те, що решітка радіатора матиме таку ж форму, але ми знаємо, що вона матиме дещо інакший стиль.

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Нижні повітрозабірники бампера також нові. Зображень інтер’єру немає, однак варто очікувати появу покращеної мультимедіа, а також, інакші матеріали обробки. Водночас зміни силових агрегатів не заплановані. Наразі Seat Arona пропонується з 1,0-літровим двигуном TSI потужністю 95 або 115 к.с., а також 1,5-літровим мотором на 150 “коней”.