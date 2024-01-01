Найдешевша модель Seat оновиться

Как сообщает Carscoops, шпионы заметили модель во время испытаний в холодных условиях. Автомобиль имеет сильный камуфляж, который покрывает переднюю и заднюю часть. Ранее компания Seat уже представила обновленный дизайн Ibiza, поэтому мы уже знаем что скрывается под ним.

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Хэтчбек получит агрессивный спортивный вид с иной решеткой радиатора и обновленными фарами. Передний бампер будет отличаться угловатыми акцентами с более крупными впускными отверстиями.

Профиль модели сохранен, тогда как задняя часть получила несколько новых деталей, включая новую графику фонарей и несколько измененный бампер с новыми отражателями света. Изображений интерьера нет, но, вероятно, стоит ожидать ряд обновлений информационно-развлекательной системы и других деталей.

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Пока неизвестно планирует ли Seat обновлять линейку силовых агрегатов, но текущая модель предлагает 1,0-литровые двигатели с мощностью 80, 95 или 116 лошадиных сил. Клиентам также доступен 1,5-литровый двигатели TSI мощностью 150 л.с. Моторы работают в паре с пяти- и шестиступенчатой “механикой”, или с семиступенчатой коробкой передач DSG.