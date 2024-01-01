Найдешевша модель Seat оновиться

Як повідомляє Carscoops, шпигуни помітили модель під час випробувань у холодних умовах. Автомобіль має сильний камуфляж, який покриває передню та задню частину. Раніше компанія Seat вже представила оновлений дизайн Ibiza, тому ми вже знаємо що ховається під ним.

Читайте також: Seat Arona готують до рестайлінгу

Хетчбек отримає агресивний спортивний вигляд з інакшою решіткою радіатора та оновленими фарами. Передній бампер відрізнятиметься кутастими акцентами з більшими впускними отворами.

Профіль моделі збережено, тоді як задня частина отримала кілька нових деталей, включно з новою графікою ліхтарів та дещо змінений бампер з новими відбивачами світла. Зображень інтер’єру немає, але, ймовірно, варто очікувати ряд оновлень інформаційно-розважальної системи та інших деталей.

Також цікаво: Seat не випускатиме електромобілі до 2030-х років: в чому причина

Наразі невідомо чи планує Seat оновлювати лінійку силових агрегатів, але поточна модель пропонує 1,0-літрові двигуни з потужністю 80, 95 або 116 кінських сил. Клієнтам також доступний 1,5-літровий двигуни TSI потужністю 150 к.с. Мотори працюють в парі з п’яти- та шестиступеневою “механікою”, або зі семиступінчастою коробкою передач DSG.