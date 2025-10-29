SEAT обновил популярные модели Ibiza и Arona: что изменилось

Внешне обе модели стали более выразительными: появились новая шестиугольная решетка радиатора и полностью новая светодиодная оптика с иной графикой, а палитра цветов пополнилась тремя яркими оттенками - Liminal, Oniric и Hypnotic.

Для Arona теперь доступны и новые контрастные цвета крыши. Ассортимент колес расширен - доступны новые 16–18-дюймовые диски с привлекательным рисунком. В интерьере акцент сделан на высокое качество материалов: мягкая отделка, текстильные вставки в дверях, темный потолок и спортивные сиденья (в версии FR) подчеркивают молодежный характер обеих моделей.

Обновили и мультимедийную часть: появилась аудиосистема с 6 динамиками, сабвуфером и 300-ваттным усилителем, а также быстрая беспроводная зарядка смартфона мощностью 15 Вт с системой охлаждения.

Линейка двигателей включает знакомые агрегаты 1.0 MPI, 1.0 TSI и 1.5 TSI мощностью от 80 до 150 л.с., работающие в паре с “механикой” или DSG. Производитель также анонсировал появление мягких гибридных версий Ibiza и Arona, что появятся в 2027 году. Обновленные SEAT Ibiza и Arona разрабатывают и производят в Барселоне. Продажи стартуют в январе 2026 года.