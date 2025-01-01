Водитель Seat Altea заслуживает титула рекордсмена буксировки: видео

Если сначала тягач за крупногабаритным зерноуборочным комбайном не было видно, то на повороте удивлению не было предела – маленький компактвен семейного типа Seat Altea с полной массой не более 1661 кг и мощностью в какую-то сотню-полторы лошадиных сил тянул трехосный прицеп легкой размерной группы с многотонной сельскохозяйственной машиной.

Об этом случае говорится в публикации moto.pl. На видео локацию трудно определить, как и модель комбайна. Но когда промониторить в сети массу зерноуборочных машин, то один из самых маленьких John Deere 1470 CWS (200 л.с.) весит в пределах 11 780 кг. Это практически в семь раз больше от легкового тягача Altea, который в сети уже переименовали в Atleta.

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Правда, из короткого сюжета по цветовой гамме можно сделать вывод, что такая покраска больше присуща зерноуборочным комбайнам Claas. У этого производителя самая легкая модель Avero 160 имеет массу 9200 кг. Это меньше John Deere, но все-таки 5,5 раза больше полной массы Altea.

Запись не имеет описания, нельзя идентифицировать местность. Установить моторную версию Seat Altea также сложно, там расхождение в мощности колеблется от 85 до 211 л.с. Некоторые эксперты предполагают, что это может быть версия известного агрегата 1.9 TDI.

Однако все в один голос заявляют, что ситуация нетипичная и тяжеловесный груз на буксире не соответствует технической способности легкового автомобиля испанской марки. Впрочем, у фермеров свое видение и на такие неудобства во время сбора урожая они не очень обращают внимание, перевозят сельхозтехнику всеми доступными транспортными средствами.

Правда, все это делается вопреки требованиям ПДД. Во-первых, общий вес транспортного средства, который можно буксировать в категории B, составляет 3,5 тонны. С кодом 96 вес немного больше – 4,25 тонны. Обычно водитель Seat Altea таскает на буксире легкий прицеп весом до 750 кг.

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Во-Виторіх, если "ехать с караваном", то вес всего комплекта не может превышать 3,5 тонн. А здесь имеем не менее 12-13 тонн. В Польше нарушение водителем с категорией В требований управления транспортным средством с грузом более 3,5 т обернется штрафом от 1500 до 30 000 злотых, то есть 17 103 - 342 076 грн.

Каким образом и как завершил свой рейс водитель автопоезда в составе Seat Altea с комбайном на прицепе, не сообщается.