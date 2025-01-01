Водій Seat Altea заслуговує титула рекордсмена буксирування: відео

Якщо спочатку тягач за великогабаритним зернозбиральним комбайном не було видно, то на повороті здивуванню не було меж – маленький компактвен сімейного типу Seat Altea з повною масою щонайбільше 1661 кг та потужністю в якусь сотню-півтори кінських сил тягнув тривісний причіп легкої розмірної групи з багатотонною сільськогосподарською машиною.

Про цей випадок йдеться у публікації moto.pl. На відео локацію важко визначити, як і модель комбайна. Але коли промоніторити в мережі масу зернозбиральних машин, то один з найменших John Deere 1470 CWS (200 к.с.) важить в межах 11 780 кг. Це практично у сім разів більше від легкового тягача Altea, який в мережі вже перейменували в Atleta.

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Щоправда, з короткого сюжету по колірній гамі можна зробити висновок, що таке фарбування більше притаманне зернозбиральним комбайнам Claas. У цього виробника найлегша модель Avero 160 має масу 9200 кг. Це менше від John Deere, але все-таки 5,5 раза більше від повної маси Altea.

Запис не має опису, не можна ідентифікувати місцевість. Встановити моторну версію Seat Altea також складно, там розбіжність в потужності коливається від 85 до 211 к.с. Деякі експерти припускають, що це може бути версія відомого агрегата 1.9 TDI.

Однак усі в один голос заявляють, що ситуація нетипова і великоваговий вантаж на буксирі не відповідає технічній спроможності легкового автомобіля іспанської марки. Втім, у фермерів своє бачення і на такі незручності під час збору врожаю вони не дуже звертають увагу, перевозять сільгосптехніку всіма доступними транспортними засобами.

Щоправда, все це робиться всупереч вимогам ПДР. По-перше, загальна вага транспортного засобу, який можна буксирувати в категорії B, становить 3,5 тонни. З кодом 96 вага трохи більша – 4,25 тонни. Зазвичай водій Seat Altea тягає на буксирі легкий причіп вагою до 750 кг.

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По-друге, якщо "їхати з караваном", то вага всього комплекту не може перевищувати 3,5 тонни. А тут маємо щонайменше 12-13 тонн. У Польщі порушення водієм з категорією В вимог керування транспортним засобом із вантажем понад 3,5 т обернеться штрафом від 1500 до 30 000 злотих, тобто 17 103 - 342 076 грн.

Яким чином та як завершив свій рейс водій автопоїзда у складі Seat Altea з комбайном на причепі, не повідомляється.