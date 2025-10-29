SEAT оновив популярні моделі Ibiza та Arona: що змінилось

Зовні обидві моделі стали виразнішими: з’явились нова шестикутна решітка радіатора та повністю нова світлодіодна оптика з інакшою графікою, а палітра кольорів поповнилася трьома яскравими відтінками — Liminal, Oniric і Hypnotic.

Для Arona тепер доступні й нові контрастні кольори даху. Асортимент коліс розширено — доступні нові 16–18-дюймові диски з привабливим малюнком. В інтер’єрі акцент зроблено на вищу якість матеріалів: м’які оздоблення, текстильні вставки у дверях, темна стеля та спортивні сидіння (у версії FR) підкреслюють молодіжний характер обох моделей.

Оновили й мультимедійну частину: з’явилася аудіосистема з 6 динаміками, сабвуфером і 300-ватним підсилювачем, а також швидка бездротова зарядка смартфона потужністю 15 Вт із системою охолодження.

Лінійка двигунів включає знайомі агрегати 1.0 MPI, 1.0 TSI та 1.5 TSI потужністю від 80 до 150 к.с., що працюють в парі з “механікою” або DSG. Виробник також анонсував появу м’яких гібридних версій Ibiza та Arona, що з’являться у 2027 році. Оновлені SEAT Ibiza та Arona розробляють і виробляють у Барселоні. Продажі стартують у січні 2026 року.