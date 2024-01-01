Седаны окончательно потеряли популярность в Украине: что взамен

По результатам анализа регистраций легковых автомобилей в Украине за период с января по апрель 2025 года, в предпочтениях украинских водителей относительно кузовов сохраняются четкие тенденции, а в некоторых сегментах - произошли важные сдвиги, сообщают в Институте исследований авторынка.

Кстати ГБО теряет популярность, гибриды - набирают

Подержанные авто: смена лидера

Впервые за длительный период кроссоверы заняли первое место в структуре продаж подержанных легковых авто, опередив седаны буквально на одну сотую процента (29,09% против 29,08%). Это символическое, но показательное изменение в потребительских приоритетах.

Далее - хэтчбеки (18,8%), универсалы (12,5%), минивэны (5,1%) и фургоны (4,1%). Меньше всего выбирают купе (0,9%), кабриолеты (0,2%) и пикапы (0,18%).

Кузова легковых авто, Украина, 1-4 мес. 2025 р.

Новые авто: абсолютная доминация кроссоверов

В сегменте новых авто ситуация еще более выразительная. Кроссоверы составили более 72% всех зарегистрированных новых машин в 2025 году. Ни один другой тип кузова даже не приблизился к такой доле.

На втором месте - седаны (10,7%), далее - хэтчбеки (6,1%) и универсалы (5%). Минивэны и фургоны держатся в пределах 2–3%, а купе, пикапы и кабриолеты вместе едва достигают 0,5%.

Выводы

Современный рынок подтверждает тренд: все больше украинцев выбирают практичные, универсальные по назначению автомобили. Кроссоверы уже давно стали символом универсальности, пространства и "вездеходности" - и это четко отражено как в продажах новых, так и в обращении подержанных авто.

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Справка Авто24