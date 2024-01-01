Седаны окончательно потеряли популярность в Украине: что взамен

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Кроссоверы впервые обошли седаны на рынке подержанных авто
По результатам анализа регистраций легковых автомобилей в Украине за период с января по апрель 2025 года, в предпочтениях украинских водителей относительно кузовов сохраняются четкие тенденции, а в некоторых сегментах - произошли важные сдвиги, сообщают в Институте исследований авторынка.
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Подержанные авто: смена лидера
Впервые за длительный период кроссоверы заняли первое место в структуре продаж подержанных легковых авто, опередив седаны буквально на одну сотую процента (29,09% против 29,08%). Это символическое, но показательное изменение в потребительских приоритетах.
Далее - хэтчбеки (18,8%), универсалы (12,5%), минивэны (5,1%) и фургоны (4,1%). Меньше всего выбирают купе (0,9%), кабриолеты (0,2%) и пикапы (0,18%).
Кузова легковых авто, Украина, 1-4 мес. 2025 р.
Новые авто: абсолютная доминация кроссоверов
В сегменте новых авто ситуация еще более выразительная. Кроссоверы составили более 72% всех зарегистрированных новых машин в 2025 году. Ни один другой тип кузова даже не приблизился к такой доле.
На втором месте - седаны (10,7%), далее - хэтчбеки (6,1%) и универсалы (5%). Минивэны и фургоны держатся в пределах 2–3%, а купе, пикапы и кабриолеты вместе едва достигают 0,5%.
Выводы
Современный рынок подтверждает тренд: все больше украинцев выбирают практичные, универсальные по назначению автомобили. Кроссоверы уже давно стали символом универсальности, пространства и "вездеходности" - и это четко отражено как в продажах новых, так и в обращении подержанных авто.
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Справка Авто24
- В выборку вошли все новые легковые транспортные средства, впервые зарегистрированные в Украине в указанный период, и подержанные (в которые включены внутренние перепродажи и импорт из-за рубежа).
- Стоит отметить, что автомобили типа "фургон" - это в основном модели вроде Volkswagen Caddy или MB V-Class. И хотя они могли бы попадать в группу LCV (малого коммерческого транспорта), однако поскольку в их свидетельствах о регистрации указано "легковой", поэтому они вошли в эту статистику.
- Зато часть пикапов, полная масса которых превышает 3500 кг или в их СПР указано "грузовой" сюда не попали. Впрочем, поскольку это не самые массовые типы кузовов, существенного влияния на общую картину эти моменты не будут иметь.