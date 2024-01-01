Седани остаточно втратили популярність в Україні: що натомість

За результатами аналізу реєстрацій легкових автомобілів в Україні за період з січня по квітень 2025 року, в уподобаннях українських водіїв щодо кузовів зберігаються чіткі тенденції, а в деяких сегментах — відбулися важливі зрушення, повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

До речі ГБО втрачає популярність, гібриди - набирають

Вживані авто: зміна лідера

Уперше за тривалий період кросовери посіли перше місце в структурі продажів уживаних легкових авто, випередивши седани буквально на одну соту відсотка (29,09% проти 29,08%). Це символічна, але показова зміна у споживчих пріоритетах.

Далі — хетчбеки (18,8%), універсали (12,5%), мінівени (5,1%) та фургони (4,1%). Найменше обирають купе (0,9%), кабріолети (0,2%) і пікапи (0,18%).

Кузови легкових авто, Україна, 1-4 міс. 2025 р.

Нові авто: абсолютна домінація кросоверів

У сегменті нових авто ситуація ще виразніша. Кросовери склали понад 72% усіх зареєстрованих нових машин у 2025 році. Жоден інший тип кузова навіть не наблизився до такої частки.

На другому місці — седани (10,7%), далі — хетчбеки (6,1%) та універсали (5%). Мінівени та фургони тримаються в межах 2–3%, а купе, пікапи та кабріолети разом ледь досягають 0,5%.

Висновки

Сучасний ринок підтверджує тренд: все більше українців обирають практичні, універсальні за призначенням автомобілі. Кросовери вже давно стали символом універсальності, простору й «всюдихідності» — і це чітко відображено як у продажах нових, так і в обігу вживаних авто.

До речі процедуру продажів вживаних авто пропонують спростити

Довідка Авто24