На фоне проблем с пересечением западной границы перевозчики почти перестали обновлять свой автопарк свежими тягачами.

В ноябре украинцы приобрели 2,4 тысячи новых и подержанных седельных тягачей. Это на 34,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года, и на 7,5% меньше, чем в октябре-2023.

Доли внутренних продаж и импорта бывших в употреблении седельных тягачей оказались на этот раз абсолютно равными: 50/50, и с аналогичным количеством машин – по 1125 шт. для каждого из сегментов. Суммарная доля "траков" с пробегом при этом составила 92%, утверждают эксперты Института исследований авторынка. Новыми приобрели 8% седельных тягачей, что в количественном измерении равно 194 штуки.

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Динамика продаж седельных тягачей в Украине, ноябрь 2022 - ноябрь 2023

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На диаграмме заметно, что в течение 2023 года спрос на седельные тягачи постепенно снижался. Ноябрь вообще установил антирекорд - наименьший объем торгов в этом сегменте с начала года. Один из факторов, который объясняет этот тренд - удовлетворение потребностей перевозчиков в транспортных средствах, на которые еще год назад ощущался дефицит, ведь после полномасштабного вторжения рф в Украину основным транспортом для экспорта-импорта товаров стал автомобильный.

Возможно, тенденция снижения спроса как на седельные тягачи и полуприцепы к ним сохранится, поскольку бизнес украинских перевозчиков достаточно ощутимо "подкосило" блокирование украинско-польской границы. Поэтому часть из них, очевидно, не настроена прямо сейчас расширять свой парк автомобилями, приспособленными для международных перевозок.

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Самые популярные тягачи на внутреннем рынке

Самым популярным седельным тягачом на внутреннем рынке в Украине уверенно остается DAF XF. Сделок купли-продажи таких моделей заключили 306 шт. На второе место поднялся Renault Magnum (130 шт.). Третье место занял MAN TGX (127 шт.). Кроме этих моделей также в пятерку тягачей с самым высоким спросом вошли Volvo FH (121 шт.) и Renault Premium (87 шт.).

Седельные тягачи, привезенные из-за рубежа

В ноябре первенство получил DAF XF (302 шт.), который сместил на вторую позицию лидера предыдущих периодов MAN TGX (295 шт.).

На третьем месте находится Volvo FH (149 шт.), на четвертом - Scania R-Series (79 шт.). Замыкает первую пятерку Mercedes-Benz Actros (68 шт.).

Новые седельные тягачи

Среди новых моделей украинские перевозчики чаще всего покупали MAN TGX (69 шт.). На втором месте Volvo FH (55 шт.), на третьей позиции - Scania R-серии (22 шт.).

На четвертом месте DAF XF (20 шт.), а пятым стал Mercedes-Benz Actros (9 шт.).