Повышение спроса на старые грузовики, которые давно эксплуатируются в Украине, вызвано необходимостью сбора урожая с полей. Для этого подходят именно старые советские машины, которые ездят лишь раз в год.

В ноябре рынок грузовиков грузоподъемностью более 3,5 т начал расти: украинцы приобрели почти 2,7 тысячи таких грузовых автомобилей (кроме тягачей). Это на 61,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 8,4% больше, чем в октябре-2023. После августовского пика продаж спрос на грузовики снижался два месяца подряд, однако в ноябре новый восстановился.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине в ноябре и определили топ моделей в трех сегментах грузовиков массой более 3,5 тонн (кроме седельных тягачей): импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых машин, в том числе - переоборудованных в Украине.

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Большинство грузовиков приобрели на внутреннем рынке: 79,2% (2,1 тыс. шт.). Из-за границы привезли подержанными 11,7% грузовых автомобилей (310 шт.).

Новых грузовиков в прошлом месяце приобрели 83 импортных и 159 переоборудованных в Украине (суммарно 242 шт., 9,1%).



Динамика рынка грузовиков, ноябрь 2022 - ноябрь 2023

Внутренние перепродажи

Наиболее востребованными на внутреннем рынке остаются самосвалы (595 шт.), фургоны (386 шт.), бортовые (267 шт.), фургоны изотермические (100 шт.) и платформы (99 шт.).

Уже много месяцев подряд лидером внутренних перепродаж остаются грузовики на базе Mercedes-Benz T1/T2. В ноябре по таким заключили 154 сделки купли-продажи. Несмотря на то, что эти модели сняты с производства более 20 лет назад, украинцы активно их покупают, в первую очередь - из-за сложной экономической ситуации и невозможности приобрести более новый автомобиль. Платформу этих моделей используют для различных надстроек, устанавливают дополнительное навесное оборудование и переоборудуют под специальные нужды, несмотря на их немалый возраст.

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На втором месте на этот раз оказался КамАЗ-5320 (86 шт.), вероятно, из-за сезонного роста активности сельскохозяйственных работ. На третьей позиции – Mercedes-Benz Atego (85 шт.), на четвертой еще один продукт этого же производителя - Sprinter (80 шт.). Пятый среди грузовиков - ЗиЛ-131 (70 шт.), спрос на которого мог вырасти по тем же причинам, что и на "классического" КаМАЗа - потребность вывозить урожай с полей.



Самые популярные модели подержанных грузовых авто массой более 3,5 т на внутреннем рынке



В очередной раз 9 из 20 самых популярных грузовиков оказались моделями российско-советского автопрома. При этом средний возраст грузовиков массой более 3,5 тонн, проданных на внутреннем рынке в ноябре 2023 года, составил 21,2 года. Это на 1 год больше, чем в прошлом месяце. Однако поскольку объем торгов в этом сегменте сравнительно незначительный, фиксировать тренды "старения" или "омоложения" парка грузовиков невозможно. Кроме этого, из-за низкой покупательной способности, приобрести перевозчикам или предпринимателям новое авто трудно, а привезти подержанное из-за границы сложно из-за законодательных ограничений. Сейчас действует ограничение экологического стандарта не ниже "Евро-5", а сетка акцизов создана так, что экономически целесообразно импортировать только грузовые автомобили в возрасте до 5 лет.

Импорт из-за рубежа

Чаще всего из-за границы в ноябре привозили фургоны с гидробортом (88 шт.), фургоны (39 шт.) и контейнеровозы (37 шт.). Также популярными были ботовые тентованные (28 шт.) и фургоны-рефрижераторы с гидробортом (20 шт.).

Среди отдельных моделей грузовиков с полной массой более 3,5 т больше всего украинский автопарк пополнился Iveco Daily (52 шт.), на второй позиции - MAN TGL (45 шт.), после которого на третьей строчке - Mercedes-Benz Atego (40 шт.).

В пятерку самых популярных импортных грузовых авто попали также "тяжелый" Mercedes-Benz Sprinter (35 шт.) и Renault Master (21 шт.) с MAN TGS, которых было подано на первую регистрацию в таком же количестве.



Модели подержанных грузовых авто массой более 3,5 т, привезенных из-за рубежа

Самые популярные новые грузовики

Среди новых импортных грузовиков в ноябре впервые зарегистрировали новых фургонов 36 шт., фургонов-рефрижераторов 10 шт., столько же самосвалов, а также 8 мусоровозов и 7 автокранов.

Самым популярным новым грузовиком стал инкассаторский фургон Reform 0405032G (на базе Ford Transit), изготовленный украинским предприятием: таких зарегистрировали 22 шт. Второе место у Mercedes-Benz Sprinter (15 шт.), и такой же результат у Intercargo Truck F03322 (черкасского предприятия по изготовлению фургонов).



Рейтинг моделей новых импортных грузовых авто массой более 3,5 т

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