Підвищення попиту на старі вантажівки, які давно експлуатуються в Україні, викликане необхідністю збору урожаю з полів. Для цього підходять саме старі радянські машини, які їздять лише раз на рік.

В листопаді ринок вантажівок вантажністю понад 3,5 т почав зростати: українці придбали майже 2,7 тисячі таких вантажних автомобілів (окрім тягачів). Це на 61,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 8,4% більше, ніж у жовтні-2023. Після серпневого піку продажів попит на вантажівки знижувався два місяці поспіль, однак у листопаді нову відновився.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні у листопаді та визначили топ моделей у трьох сегментах вантажівок масою понад 3,5 тонни (окрім сідлових тягачів): імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових машин, в тому числі — переобладнаних в Україні.

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Більшість вантажівок придбали на внутрішньому ринку: 79,2% (2,1 тис. шт.). З-за кордону привезли вживаними 11,7% вантажних автомобілів (310 шт.).

Нових вантажівок минулого місяця придбали 83 імпортних та 159 переобладнаних в Україні (сумарно 242 шт., 9,1%).



Динаміка ринку вантажівок, листопад 2022 - листопад 2023

Внутрішні перепродажі

Найбільш затребуваними на внутрішньому ринку залишаються самоскиди (595 шт.), фургони (386 шт.), бортові (267 шт.), фургони ізотермічні (100 шт.) та платформи (99 шт.).

Уже багато місяців поспіль лідером внутрішніх перепродажів залишаються вантажівки на базі Mercedes-Benz T1/T2. У листопаді щодо таких уклали 154 угоди купівлі-продажу. Попри те, що ці моделі зняті з виробництва понад 20 років тому, українці активно їх купують, в першу чергу — через складну економічну ситуацію та неможливість придбати новіший автомобіль. Платформу цих моделей використовують для різноманітних надбудов, встановлюють додаткове навісне обладнання та переобладнують під спеціальні потреби, попри їхній чималий вік.

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На другому місці цього разу опинився КамАЗ-5320 (86 шт.), імовірно, через сезонне зростання активності сільськогосподарських робіт. На третій позиції – Mercedes-Benz Atego (85 шт.), на четвертій ще один продукт цього ж виробника — Sprinter (80 шт.). П’ятий серед вантажівок — ЗіЛ-131 (70 шт.), попит на якого міг зрости через ті ж причини, що й на «класичного» КаМАЗа — потреба вивозити урожай з полів.



Найпопулярніші моделі вживаних вантажних авто масою понад 3,5 т на внутрішньому ринку



Вкотре 9 із 20 найпопулярніших вантажівок виявилися моделями російсько-радянського автопрому. При цьому середній вік вантажівок масою понад 3,5 тонни, проданих на внутрішньому ринку у листопаді 2023 року, склав 21,2 року. Це на 1 рік більше, ніж минулого місяця. Проте оскільки обсяг торгів у цьому сегменті порівняно незначний, фіксувати тренди «старіння» чи «омолодження» парку вантажівок неможливо. Крім цього, через низьку купівельну спроможність, придбати перевізникам чи підприємцям нове авто важко, а привезти вживане з-за кордону складно через законодавчі обмеження. Наразі діє обмеження екологічного стандарту не нижче «Євро-5», а сітка акцизів створена так, що економічно доцільно імпортувати лише вантажні автомобілі віком до 5 років.

Імпорт з-за кордону

Найчастіше з-за кордону у листопаді привозили фургони з гідробортом (88 шт.), фургони (39 шт.) та контейнеровози (37 шт.). Також популярними були ботові тентовані (28 шт.) та фургони-рефрижератори з гідробортом (20 шт.).

Серед окремих моделей вантажівок з повною масою понад 3,5 т найбільше український автопарк поповнився Iveco Daily (52 шт.), на другій позиції — MAN TGL (45 шт.), після якого на третій сходинці — Mercedes-Benz Atego (40 шт.).

До п’ятірки найпопулярніших імпортних вантажних авто потрапили також «важкий» Mercedes-Benz Sprinter (35 шт.) та Renault Master (21 шт.) з MAN TGS, яких було подано на першу реєстрацію у такій же кількості.



Моделі вживаних вантажних авто масою понад 3,5 т, привезених із-за кордону

Найпопулярніші нові вантажівки

Серед нових імпортних вантажівок у листопаді вперше зареєстрували нових фургонів 36 шт., фургонів-рефрижераторів 10 шт., стільки ж самоскидів, а також 8 сміттєвозів та 7 автокранів.

Найпопулярнішою новою вантажівкою став інкасаторський фургон Reform 0405032G (на базі Ford Transit), виготовлений українським підприємством: таких зареєстрували 22 шт. Друге місце у Mercedes-Benz Sprinter (15 шт.), і такий же результат у Intercargo Truck F03322 (черкаського підприємства з виготовлення фургонів).



Рейтинг моделей нових імпортних вантажних авто масою понад 3,5 т

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