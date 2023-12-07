На фоні проблем з перетином західного кордону перевізники майже перестали оновлювати свій автопарк свіжими тягачами.

У листопаді українці придбали 2,4 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 34,4% менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року, та на 7,5% менше, ніж у жовтні-2023.

Частки внутрішніх продажів та імпорту вживаних сідлових тягачів виявилися цього разу абсолютно рівними: 50/50, та з аналогічною кількістю машин — по 1125 шт. для кожного з сегментів. Сумарна частка «траків» з пробігом при цьому склала 92%, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку. Новими придбали 8% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 194 штуки.

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Динаміка продажів сідлових тягачів в Україні, листопад 2022 — листопад 2023

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На діаграмі помітно, що впродовж 2023 року попит на сідлові тягачі поступово знижувався. Листопад взагалі встановив антирекорд — найменший обсяг торгів у цьому сегменті від початку року. Один із чинників, який пояснює цей тренд — задоволення потреб перевізників у транспортних засобах, яких ще рік тому відчувався дефіцит, адже після повномасштабного вторгнення рф в Україну основним транспортом для експорту-імпорту товарів став автомобільний.

Можливо, тенденція зниження попиту як на сідлові тягачі та напівпричепи до них збережеться, оскільки бізнес українських перевізників досить відчутно «підкосило» блокування українсько-польського кордону. Тож частина із них, вочевидь, не налаштована просто зараз розширювати свій парк автомобілями, пристосованими для міжнародних перевезень.

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Найпопулярніші тягачі на внутрішньому ринку

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку в Україні впевнено залишається DAF XF. Угод купівлі-продажу таких моделей уклали 306 шт. На друге місце піднявся Renault Magnum (130 шт.). Третє місце посів MAN TGX (127 шт.). Крім цих моделей також до п’ятірки тягачів з найвищим попитом увійшли Volvo FH (121 шт.) та Renault Premium (87 шт.).

Сідлові тягачі, привезені з-за кордону

У листопаді першість здобув DAF XF (302 шт.), який змістив на другу позицію лідера попередніх періодів MAN TGX (295 шт.).

На третьому місці знаходиться Volvo FH (149 шт.), на четвертому — Scania R-Series (79 шт.). Замикає першу п’ятірку Mercedes-Benz Actros (68 шт.).

Нові сідлові тягачі

Серед нових моделей українські перевізники найчастіше купували MAN TGX (69 шт.). На другому місці Volvo FH (55 шт.), на третій позиції — Scania R-серії (22 шт.).

На четвертому місці DAF XF (20 шт.), а п’ятим став Mercedes-Benz Actros (9 шт.).