Модель Segway PT выпускается уже почти два десятилетия и вполне закономерно уйдет в отставку.

Segway Inc. намерена прекратить выпуск электроскутеров Segway PT (Personal Transporter) на своем английском заводе в Бедфорде.

Также интересно: SEAT представила новый бренд MÓ с линейкой электрических двухколесников

Линейка самобалансирующих двухколесных скутеров с высоким рулем была представлена ​​в декабре 2001 года. "Сигвей" стало нарицательным именем для транспортных средств с похожей конструкцией, хотя они никогда не продавались в больших количествах. За почти 20-летнюю историю компании удалось продать 140 тысяч Segway PT. Наибольшее применение такие самокаты нашли в аэропортах, торговых центрах, складах, а также на службе в полиции, почте, туристических сервисах и прокате.

В 2015 году Segway Inc. была продана китайской робототехнической компании Ninebot. Руководство компании пришло к выводу, что старая концепция Segway не слишком удачна из-за внушительных габаритов. К тому же, балансирные самокаты были довольно дорогими. Под эгидой Ninebot линейка Segway стала ближе к пользователям благодаря доступным ценам и оптимизированной конструкции, что позволило Segway завоевать 70% рынка электрических скутеров такого типа. В конечном итоге это привело к появлению и популяризации в больших городах электросамокатов, моноколес, мини-сигвея и подобного транспорта, поэтому Personal Transporter идет на заслуженную пенсию.

Смотрите также: Украинские электровелосипеды Delfast Top 3 заставляют другие электробайки стыдиться своих характеристик