Модель Segway PT випускається вже майже два десятиліття і цілком закономірно піде у відставку.

Segway Inc. має намір припинити випуск електроскутерів Segway PT (Personal Transporter) на своєму англійському заводі в Бедфорді.

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Лінійка самобалансуючих двоколісних скутерів з високим кермом була представлена ​​в грудні 2001 року. “Сігвей” стало прозивним ім'ям для транспортних засобів зі схожою конструкцією, хоча вони ніколи не продавалися в великих кількостях. За майже 20-річну історію компанії вдалося продати 140 тисяч Segway PT. Найбільше застосування такі самокати знайшли в аеропортах, торгових центрах, складах, а також на службі в поліції, пошті, туристичних сервісах та прокаті.



У 2015 році Segway Inc. була продана китайській робототехнической компанії Ninebot. Керівництво компанії дійшло висновку, що стара концепція Segway є не надто вдалою, через значні габарити. До того ж, балансирні самокати були доволі дорогими. Під егідою Ninebot лінійка Segway стала ближчою до користувачів завдяки доступнішим цінам та оптимізованій конструкції, що дозволило Segway завоювати 70% ринку електричних скутерів такого типу. В кінцевому підсумку це призвело до появи і популяризації у великих містах електросамокатів, моноколіс, міні-сігвеїв та подібного транспорту, тож Personal Transporter йде на заслужену пенсію.

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