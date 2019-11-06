Модели X160 и X260 стали первыми во внедорожной линейке PowerSports.

Фирма Segway известна своими самобалансирующимися гироподами и электроскутерами, но от микромобильности стремится перейти к персональному транспорту широкого применения.

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Электрические эндуро Segway eBike X260 и X160 – это компактные, легкие и простые в обслуживании “грязебайки” начального уровня. Отличаются эти модели друг от друга габаритами, емкостью батареи и, соответственно, весом и запасом хода.

eBike X260 позволяет преодолевать на полном заряде батареи до 120 километров, тогда как младшая модель способна проехать лишь 65 километров. Кроме того, Х260 немного больше по размерам, имеет 19-дюймовые колеса, 27 см клиренс и ход подвески 85 мм. Электромотор мощностью в 5 кВт (6,79 к.с.) обеспечивает крутящий момент на колесе до 250 Нм.

eBike X160 оснащен 3-киловаттным мотором с крутящим моментом до 220 Нм, аккумулятором на 20 ампер-часов (у старшей модели – 32), 17-дюймовыми дисками, имеет клиренс в 22 см и ход подвески в 75 мм.

Подробные характеристики Segway eBike X260 и X160 можно найти по этой ссылке.

Старт продаж электрических эндуро намечен на первый квартал следующего года. Цены стартуют с $2999 за X160 и с $4499 за X260.

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