Моделі X160 та X260 стали першими в позашляховій лінійці PowerSports.

Фірма Segway відома своїми самобалансуючими гіро-подами та елктроскутерами, але від мікромобільності прагне перейти до персонального транспорту широкого застосування.

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Електричні ендуро Segway eBike X260 та X160 – це компактні, легкі та прості в обслуговуванні “брудо-байки” початкового рівня. Відрізняються ці моделі одна від одної габаритами, ємністю батареї і, відповідно, вагою та запасом ходу.

eBike X260 дозволяє долати на повному заряді батареї до 120 кілометрів, тоді як молодша модель здатна проїхати лише 65 кілометрів. Крім того, Х260 трохи більший за розмірами, має 19-дюймові колеса, 27 см кліренсу і хід підвіски у 85 мм. Електромотор потужністю у 5 кВт (6,79 к.с.) забезпечує крутний момент на колесі до 250 Нм.

eBike X160 оснащений 3-кіловатним мотором з крутним моментом до 220 Нм, акумулятором на 20 ампер-годин (у старшої моделі – 32), 17-дюймовими дисками, має кліренс у 22 см і хід підвіски у 75 мм.

Детальні характеристики Segway eBike X260 та X160 можна знайти за цим посиланням.

Старт продажів електричних ендуро намічений на перший квартал наступного року. Ціни стартують з $2999 за X160 та з $4499 за X260.

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