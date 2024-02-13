В 2013 году BMW представила спортивное купе i8 и начала готовить ему преемника, однако по ряду причин проект был закрыт и авто так и не увидело свет.

BMW годами хранила эту тайну, однако недавно, руководитель отдела дизайна BMW Домагой Дукеч обнародовал историю о намерении немецкого автопроизводителя выпустить замену i8. Домагой участвовал в проекте и рассказал историю авто, которому так и не суждено было стать реальностью.

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Авто должно было называться i16 и было фактической эволюцией шоу-кара Vision M Nex t, который бренд представил в 2019 году, вызвав немалый восторг среди энтузиастов и фанатов BMW.

Концепт-кар позаимствовал различные линии и формы кузова от культового M1 из конца 1970-х и сочетал ретро-атмосферу с футуристическим силуэтом, именно поэтому так понравился публике. Как рассказывает Домагой, команда спроектировала и построила автомобиль, менее чем за 12 месяцев. Модель должна была присоединиться к i3 в линейке BMW.

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Автомобиль проектировался по той же схеме, что и купе i8 - пластиковый монокок, усиленный углеродным волокном и шасси, которое собиралось вокруг кокпита. Дукеч ничего не упоминает о силовом агрегате, который должен был получить i16, но он, вероятно, также был электрифицирован.

BMW i8

Представленный на Франкфуртском автосалоне в 2013 году, i8 оснащался гибридной системой, построенной вокруг 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом, который вырабатывал 228 лошадиных сил.

Но BMW i16 так и не суждено было стать реальностью - в 2020 году вспыхнула пандемия Covid-19, затем мир охватил финансовый кризис. Компания BMW прекратила финансирование и в конце концов закрыла проект. После этого работа над i16 сразу прекратилась.