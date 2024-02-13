У 2013 році BMW представила спортивне купе i8 й почала готувати йому наступника, однак через низку причин проєкт був закритий і авто так і не побачило світ.

BMW роками зберігала цю таємницю, однак нещодавно, керівник відділу дизайну BMW Домагой Дукеч оприлюднив історію про намір німецького автовиробника випустити заміну i8. Домагой брав участь у проєкті та розповів історію авто, якому так і не судилось стати реальністю.

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Авто мало називатися i16 й було фактичною еволюцією шоу-кара Vision M Nex t, який бренд представив у 2019 році, викликавши чимале захоплення серед ентузіастів і фанатів BMW.

Концепт-кар запозичив різні лінії та форми кузова від культового M1 з кінця 1970-х й поєднував ретро-атмосферу з футуристичним силуетом, саме тому так сподобався публіці. Як розповідає Домагой, команда спроєктувала та побудувала автомобіль, менш ніж за 12 місяців. Модель мала приєднатися до i3 у лінійці BMW.

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Автомобіль проєктувався за тією ж схемою, що й купе i8 - пластиковий монокок, посилений вуглецевим волокном та шасі, яке збиралось навколо кокпіта. Дукеч нічого не згадує про силовий агрегат, який повинен був отримати i16, але він, ймовірно, також був електрифікований.

BMW i8

Представлений на Франкфуртському автосалоні в 2013 році, i8 оснащувався гібридною системою, побудованою навколо 1,5-літрового двигуна з турбонаддувом, який виробляв 228 кінських сил.

Але BMW i16 так і не судилося стати реальністю - у 2020 році спалахнула пандемія Covid-19, потім світ охопила фінансова криза. Компанія BMW припинила фінансування і врешті-решт закрила проєкт. Після цього робота над i16 одразу припинилася.